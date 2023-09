Hanoï (VNA) - Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam en collaboration avec la Section des affaires de défense de l'ambassade d'Australie au Vietnam, a organisé le 28 septembre sous forme hybride une séance d'échange d'expériences sur le maintien de la paix et la sécurité dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Lors de la séance d'échange. Photo : VNA

L'événement était coprésidée par le sous-colonel Pham Tan Phong, directeur adjoint du opérations de maintien de la paix du Vietnam du ministère de la Défense et le colonel Michael Jansen, attaché de défense de l'Australie au Vietnam.

Il avait pour but de sensibiliser au genre et de promouvoir le Programme Femmes, Paix et Sécurité (WPS) du Conseil de sécurité des Nations Unies, de discuter et de proposer le rôle des hommes dans le soutien et la création de conditions permettant aux femmes de maximiser leur potentiel et leur contribution dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, de renforcer la coopération bilatérale dans le maintien de la paix et du WPS entre le Vietnam et l'Australie, tout en construisant et maintenant un réseau de spécialistes entre les deux pays en ce domaine.

Selon Pham Tan Phong, la participation des femmes a contribué à améliorer l'efficacité des missions à travers le renforcement de la capacité d'accès des forces de maintien de la paix aux communautés locales.

A cette occasion, les participants ont partagé des expériences concernant le rôle des hommes dans la promotion du WPS ainsi que la stimulation de la participation efficace des femmes aux opérations de maintien de la paix au sein des contingents de maintien de la paix des Nations Unies ; la situation actuelle, les difficultés, les défis et les préjugés liés au genre auxquels les femmes engagées dans les opérations de maintien de la paix sont confrontées, etc. -VNA