Photo de famille des représentants de la 2e réunion du partenariat d'innovation Vietnam - Australie, le 4 août à Hanoï. Photo : ADA/CVN

Hanoï (VNA) - Le gouvernement australien a annoncé mardi 4 août le lancement d'une subvention de 650.000 dollars pour soutenir une nouvelle initiative visant à aider l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans la reprise de l'économie vietnamienne après la pandémie de COVID-19.



L'initiative, dans le cadre du programme Aus4Innovation en coopération avec le ministère des Sciences et des Technologies, permettra de réaliser des solutions d'IA pour contribuer à faire face aux conséquences de la maladie à court terme, tout en répondant aux besoins à long terme.



Elle offrira une assistance technique pour mettre en œuvre la stratégie d'intelligence artificielle du Vietnam ainsi qu’une formation aux participants de l'écosystème de l'IA.



Cette annonce a été faite lors de la deuxième réunion du partenariat d'innovation Vietnam - Australie entre l'ambassade d'Australie et le ministère des Sciences et des Technologies, présidée par l'ambassadrice d’Australie, Robyn Mudie, et le ministre vietnamien Chu Ngoc Anh, à Hanoï.



Lors de cette réunion, les deux parties ont examiné les résultats exceptionnels après 18 mois du programme Aus4Innovation, dans lequel près de 4 millions de dollars australiens ont été investis pour une coopération innovante entre partenaires vietnamiens et australiens.



Il s’agissait d’améliorer la capacité de commercialisation des résultats de recherche des instituts de recherche et universités vietnamiennes puis soutenir d'importantes recherches et innovations.



À la suite de l'initiative visant à soutenir le développement de l'économie numérique au Vietnam en relation étroite avec le processus de numérisation et la croissance économique, le parrainage de l'initiative d'IA est une étape intégrée du programme Aus4Innovation pour aider le Vietnam à faire face à la pandémie de COVID-19.



L'ambassadrice Robyn Mudie a déclaré que l'innovation était l'un des trois piliers de la relation bilatérale. Dans le contexte de pandémie mondiale, l'innovation est plus importante que jamais. Cette initiative aidera à l'application de l'intelligence artificielle. Elle montrera que les technologies modernes peuvent être appliquées rapidement pour répondre aux besoins émergents du Vietnam.-CVN/VNA