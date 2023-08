Hanoï (VNA) - Traiter les conséquences de l' agent orange revêt une grande importance pour les victimes, la société et l'humanité. Et ce travail nécessite de la persévérance et des efforts de nombreuses parties.Selon des statistiques, 4,8 millions de Vietnamiens ont été exposés à l'agent orange/dioxine, plus de 3 millions en sont des victimes. Des centaines de milliers de victimes sont mortes, des centaines de milliers d’autres sont atteintes de maladies graves.En particulier, la tragédie frappe dans leur chair les adultes mais aussi leurs enfants. Au Vietnam, cet héritage empoisonné a été transmis à la 4e génération. Selon des statistiques encore incomplètes, il y a actuellement plus de 75.000 victimes de deuxième génération dans le pays, plus de 35.000 victimes de 3e génération et plus de 2.000 victimes de 4e génération.La vie matérielle et spirituelle de la plupart des victimes de l'agent orange rencontre de nombreuses difficultés. Chaque année, l'État prélève plus de 10.000 milliards de dongs sur le budget pour leur accorder des allocations mensuelles, des soins de santé, soutenir les zones gravement touchées par l'agent orange.Au cours des 20 dernières années, l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine a activement mobilisé plus de 3.000 milliards de dongs pour assister les victimes et leurs familles. Depuis début 2023, malgré de nombreuses difficultés socio-économiques, le Fonds vietnamien pour les victimes de l'agent orange/dioxine a tout de même reçu 320 milliards de dongs d'aide. Cependant, le « combat » contre l'agent orange des victimes et de leurs familles est encore long.