Hanoï (VNA) - Des orientations de l'action en matière d’affaires étrangères et d'intégration internationale des localités dans les temps à venir, ont été adoptées lors de la 21e Conférence nationale des Affaires étrangères des localités, le 18 décembre à Hanoï.



Cette conférence nationale, ayant pour thème "Promouvoir le rôle pionnier des affaires étrangères au service du développement durable des localités" a débuté lundi matin, sous l'égide du ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son.



L'événement visait à dresser le bilan des activités diplomatiques des localités pendant la période 2021-2023 et à définir des orientations et mesures visant à accroître leur efficacité au service du développement local dans les années à venir.



Lors de la conférence, les dirigeants des localités ont apprécié le rôle proactif et positif des organes du ministère des AE et des missions de représentation du Vietnam à l'étranger, contribuant à créer des opportunités de croissance et accompagner les localités dans l'intégration internationale.



Selon la vice-ministre des AE Nguyen Minh Hang, cette conférence était une bonne opportunité pour les localités de rencontrer et d'échanger directement avec les ambassadeurs, ouvrant ainsi des opportunités de coopération à l'avenir.



Délégués à la conférence . Photo: VNA



Considérant la transformation verte comme une tendance inévitable, nécessitant l'investissement de différentes sources pour s'adapter aux normes vertes, elle a suggéré que la conférence se concentre sur l'évaluation des tendances d'investissement dans le monde, en analysant les opportunités et les défis pour les localités vietnamiennes.



A cette occasion, le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a souligné les opportunités pour aider le Vietnam à accéder aux capitaux et à promouvoir le développement économique. Il a recommandé au Vietnam de chercher à accroître sa compétitivité dans les chaînes d'approvisionnement.



Le président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Gabor Fluit, a affirmé sa volonté de soutenir le renforcement des relations Europe-Vietnam à travers des mécanismes de coopération dans l’économie verte, garantissant une croissance durable et intégrale du Vietnam. -VNA