Hanoï (VNA) - La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a signé le document n° 1974/QD-BVHTTDL sur la mise en œuvre de la tâche "Appui à la construction de bibliothèques communautaires pour les communes dans les zones peuplées d’ethnies minoritaires et les zones montagneuses" en 2023.



Selon ce document, le Département de la bibliothèque du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, collaborera avec les organes compétents des provinces de Yen Bai, Lao Cai, Lai Chau, Ha Giang, Hoa Binh, Cao Bang, Tuyen Quang, Son La, Bac Kan, Bac Giang, Phu Tho, Nghe An, ainsi que les prestataires sélectionnés pour soutenir la construction de bibliothèques communautaires dans 120 communes dans les zones peuplées d’ethnies minoritaires et les zones montagneuses.



La tâche consiste à mettre en œuvre les préconisations et les lignes du Parti, ainsi que les politiques et lois de l'État visant à accroître l'accès à l'information et aux connaissances pour les personnes vivant dans les régions reculées, les zones peuplées d’ethnies minoritaires et les zones montagneuses.



Les bibliothèques communautaires contribuent également à réduire les écarts entre les régions, créant des conditions favorables à l'intégration des minorités ethniques et habitants des zones montagneuses, à l’amélioration de la qualité de leur vie culturelle…-VNA