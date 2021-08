Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans les temps à venir, le ministère vietnamien des Transports accélérera le test rapide de dépistage du COVID-19 aux conducteurs transportant de biens essentiels aux points de contrôle de la pandémie, a affirmé son vice-ministre Le Dinh Tho le 4 août.

Récemment, le gouvernement a décidé d'octroyer 100.000 kits de test rapide au ministère des Transports.

Actuellement, le test rapide est mis en œuvre de manière efficace dans le Sud, notamment à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces qui appliquent la distanciation sociale en vertu de la directive 16/CT-TTg du Premier ministre.

Au 4 août, 24.500 kits de test rapide de dépistage du COVID-19 ont été remis aux localités. Plus précisément, les provinces méridionales ont reçu 18.500 kits de test rapide dont 3.000 kits destinés à Ho Chi Minh-Ville.

Selon le ministère des Transports, dans le temps à venir, le déploiement des tests rapides de dépistage du COVID-19 sera certainement accéléré, notamment dans les points chauds comme les ports maritimes, les usines, etc.

Le vice-ministre des Transports Le Dinh Tho a déclaré que l'unité de transport (propriétaire du véhicule) doit être responsable de la supervision du fonctionnement de son véhicule, en s'assurant que le conducteur et l'accompagnateur doivent avoir un certificat de résultat de test négatifs au COVID valide et faire une déclaration médicale tout au long du trajet, et observer le message 5K du ministère de la Santé. En outre, ils doivent minimiser les contacts avec d'autres personnes avant, pendant et après le transport afin d'assurer à la fois la prévention et le contrôle de la pandémie et la circulation des marchandises.

Les unités de transport doivent être responsables devant la loi en cas de violation de ces règlements. -VNA