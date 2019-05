Des députés à la 4e journée de travail de la 7e session de la XIVe législature de l’AN.



Hanoi, 24 mai (VNA) - Le programme de l'Assemblée nationale du 23 mai, soit le quatrième jour de la 7e session, était axé sur les trois projets de loi relatifs à la prévention des dommages causés par l'alcool, à la révision de plusieurs articles de la loi sur l’audit d'État, et à la bibliothèque.

Dans la matinée, les législateurs ont entendu un rapport de la Commission des affaires sociales de l’AN, expliquant et révisant le projet de loi sur la prévention des dommages causés par l’alcool. Ils ont ensuite abordé des questions litigieuses dans le projet de loi, notamment les activités interdites, les politiques de l’État sur la gestion de la publicité, de la promotion et du parrainage de l’alcool, la réglementation sur les lieux où la vente et l’usage de l’alcool.

Après le débat, la ministre de la Santé, Nguyen Thi Kim Tien, a expliqué certaines questions soulevées par les députés.

Tong Thi Phong, vice-présidente permanente de l’AN, a conclu que le projet de loi révisé sur la prévention des dommages causés par l'alcool avait recueilli l'appui de la plupart des députés. Elle a demandé aux agences de rédaction et de vérification des projets de loi d’étudier les avis des législateurs et d’affiner le projet de loi avant de le soumettre à l’AN pour qu’il soit soumis au vote.

Dans l'après-midi, le projet de loi sur les ajustements et les compléments à un certain nombre d'articles de la loi sur l'audit d’Etat a été présenté à l'AN, suivi d'un rapport de vérification de la Commission des affaires financières et budgétaires de l'AN. Les députés ont également entendu la présentation du projet de loi sur la bibliothèque et le rapport de vérification de ce projet de loi.

Les législateurs ont ensuite discuté en groupes des deux projets de loi au cours de la seconde moitié de l'après-midi. -VNA