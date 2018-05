Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, en mars, 200.000 tonnes de café ont été exportées pour une valeur de 387 millions de dollars, en hausse de 20% en volume et de 1,8% en valeur en glissement annuel.

Photo d'illustration: cafef



Depuis janvier, les exportations de 529.000 tonnes de café ont dégagé une valeur de 1,02 milliard de dollars, +17% en volume et +0,1% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier. Le prix d’exportation n’est en moyenne que de 1.943 dollars la tonne, -14,4% en variation annuelle.



Avec 13,26% du total, l’Allemagne est devenue le plus grand importateur de ce produit vietnamien, devant les Etats-Unis, l’Indonésie, l’Italie et le Japon. Une croissance à 3 chiffres en glissement annuel a été observée chez l’Indonésie, l’Afrique du Sud et l’Egypte.



Lors de ce premier trimestre, le prix d’exportation moyen du café vietnamien au Cambodge a atteint son niveau le plus élevé, de 3.975 dollars la tonne, grâce à un gros volume de café transformé, notamment café instantané et café moulu. Sur les marchés comme la Roumanie, la Thaïlande et Israël, un prix avantageux s’est établi, de 3.100 à 3.730 dollars la tonne. -CPV/VNA