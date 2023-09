Photo : focus taiwan



Hanoï (VNA) - Selon le Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei, le 22 septembre 2023, un incendie est survenu dans une usine dans le comté de Pingtung à Taïwan (Chine), faisant de nombreuses victimes, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.Immédiatement après avoir reçu l'information, le Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei a contacté les autorités taïwanaises pour vérifier l'information.Selon les premières informations, au 23 septembre, on dénombre trois citoyens vietnamiens grièvement blessés mais leur vie n'est pas en danger et 16 autres légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés et certains d'entre eux ont pu sortir de l'hôpital.Conformément aux directives du ministère des Affaires étrangères, le Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei continuera de suivre de près cette affaire, de rendre visite aux citoyens blessés et de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires.Les citoyens vietnamiens qui ont besoin d'aide peuvent contacter le Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei au 886 933262836 ou la ligne d'assistance téléphonique pour la protection des citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères au numéro de téléphone 84 981 84 84 84. - VNA