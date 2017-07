Hanoï, 12 juillet (VNA) – Le général de corps d’armée To Lam, ministre vietnamien de la Sécurité publique a reçu le 12 juillet à Hanoï le vice-ministre birman de l’Intérieur Aung Soe en visite au Vietnam pour participer au Dialogue de sécurité au niveau vice-ministériel Vietnam-Myanmar.

To Lam a affirmé le développement fructueux des relations entre les deux pays dans divers domaines pour les intérêts des deux peuples et aussi pour édifier la Communauté de l’ASEAN de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Il a souligné l’évolution complexe de la criminalité transnationale, notamment le terrorisme, la criminalité liée à la drogue, la traite humaine, le trafic d’armes, la cybercriminalité…, souhaitant une coopération plus étroite et l’entraide entre les deux pays dans ce combat à travers le partage d’informations et les mécanismes de coopération.

Selon le ministre vietnamien, le Dialogue annuel de sécurité au niveau vice-ministériel créera le fondement pour approfondir la coopération bilatérale dans la sécurité, la police, la formation de cadres, souhaitant que les deux pays continuent de le maintenir.

Aung Soe s’est réjoui du développement avantageux de la coopération multiforme entre le Myanmar et le Vietnam, dont celle entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère birman de l’Intérieur, notamment dans la lutte contre la criminalité.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère birman de l’Intérieur organise du 10 au 13 juillet à Hanoï le 5e Dialogue de sécurité au niveau vice-ministériel pour mettre en œuvre l’Accord de coopération de prévention et de lutte contre la criminalité signé le 9 août 2004 par les gouvernements vietnamien et birman et la Convention conclue entre les deux ministères sur la création d’un mécanisme de dialogue. La partie vietnamienne est représentée par le général de corps d’armée Bui Van Nam, vice-ministre de la Sécurité publique et la partie birmane, par le vice-ministre de l’Intérieur Aung Soe.

Les deux parties passent en revue les résultats obtenus dans la sécurité, la police, la coopération au sein d’Interpol, l’élaboration d’un cadre juridique et citent des difficultés rencontrées dans le partage d’informations et la lutte contre la criminalité. Elles estiment la situation actuelle du monde avec les défis non traditionnels affectant la sécurité de chaque pays.

Les deux vice-ministres sont convenus du renforcement de l’échange de délégations et d’informations, de la coopération étroite dans la lutte contre le terrorisme, la traite humaine, la criminalité transnationale. Les deux pays continuent d’accélérer les négociations pour parvenir à la signature de nouveaux accords, conventions et textes juridiques dans le futur.

Ils ont décidé d’organiser le 6e Dialogue de sécurité au niveau vice-ministériel Vietnam-Myanmar en 2018 au Myanmar. -VNA