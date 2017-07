Photo : dan tri

Quang Tri (VNA) – Le Comité du Parti, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du district insulaire de Con Co, province centrale de Quang Tri ont inauguré mardi une tour du drapeau au district insulaire de Côn Co.

D’une hauteur de 38,8 m, cet ouvrage a été achevé après 18 mois de construction.

Par la même occasion, le circuit touristique au district insulaire de Côn Co a été lancé. L’ouverture de ce circuit vise à faire ce lieu d’un sommet du triangle touristique Cua Tùng-Cua Viêt-Côn Co, ce pour contribuer à l’essor socio-économique de cette localité.

L’île de Côn Co et les estuaires de Cua Tùng et Cua Viet sont considérés par la province de Quang Tri comme une zone qui promouvra le développement touristique au sein du couloir économique Est-Ouest, permettant de créer une zone d’écotourisme et de villégiature de niveau national.

En effectuant ce circuit, les touristes auront l’occasion de visiter la salle des traditions où sont présentés ​de nombreux objets qui ​retracent l’histoire des forces armées et de la population du district insulaire durant ces 35 dernières années ; le mémorial ​de la Colline 37, place ​honorant les soldats qui se sont sacrifiés pour protéger Côn Co ; la belle plage de Bên Nghè-Mom Hô, où l'on peut ​se baign​er ou faire de la plongée sous-marine pour ​visiter les récifs de coraux ; découvrir sa forêt primitive et sa phare, ainsi qu'apprécier ​des plats typiques de Côn Co.

Relevant de la province de Quang Tri, dans le Centre du Vietnam, Côn Co est une île modeste de quelque 2,3 km² située à l’est du district de Vinh Linh, ​sur le 17e parallèle, à 30 km de l’estuaire de Cua Tùng. Elle occupe une position stratégique sur la mer du Vietnam.

​Elle est considérée comme l'une des plus belles îles du Centre, avec un riche écosystème et un potentiel touristique considérable. -VNA