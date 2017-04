Singapour investit 24 millions de dollars américains pour la promotion touristique

Singapor (VNA) - Le Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines (SIA) et le Singapore Tourism Board (STB) investiront conjointement 33,75 millions de dollars de Singapour (plus de 24 millions de dollars américains) dans une campagne de publicité ​sur le tourisme, selon un Déclaration commune publiée le 17 avril.

La campagne, avec le plus grand investissement jamais réalisé, durera ​ trois ans, e​t mett​ra l'accent sur la promotion de Singapour en tant qu​e destination attrayante pour les voyageurs ​internationaux.Le PDG de STB, Lionel Yeo, a souligné que la campagne vise ​divers types de touristes, et pas seulement ceux ​des États-Unis et ​d'Europe.En outre, le partenariat mettra également l'accent sur l'élargissement du programme de marketing pour les entreprises et les visiteurs MICE (Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions).Le partenariat entre trois parties aidera à stimuler la croissance touristique de Singapour, a déclaré Lionel Yeo. - VNA