Le Vietnam s’intéresse toujours à la réduction durable de la pauvreté

New York (VNA) – L'ambassadrice Nguyên Phuong Nga, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a affirmé que le gouvernement vietnamien s’intéresse toujours à la réduction intégrale et durable de la pauvreté, lors de la 55e session de la Commission du développement social qui a entamé ses travaux, le 1er février à New York des Etats-Unis.

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam réalise la restructuration économique, la modernisation du secteur agricole et rural, renforce l’élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux ciblés sur la réduction durable de la pauvreté, l’amélioration du niveau de vie des habitants et de la capacité d’accès aux services de l’éducation, de la santé, du logement, d’eau potable, l’offre des emplois et l’assurance du bien-être social, l’octroi des priorités aux personnes issues des ethnies minoritaires, aux handicapés et immigrés…

La diplomate a souligné l’importance de la coopération publique-privée et internationale dans la mobilisation de la ressource de force dans la réduction de la pauvreté, avant d’appeler des partenaires à continuer d’aider le Vietnam à consolider ses performances obtenues.

S’exprimant au nom de l’ASEAN, elle a souligné la complémentarité du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des efforts de l’ASEAN, qui est pleinement engagée en faveur de la réduction de la pauvreté. En près de trois décennies, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans la région est passée d’une sur deux à une sur huit, a-t-elle dit.

L’ambassadrice Nguyên Phuong Nga a indiqué que l’éradication de la pauvreté et le développement rural étaient inextricablement liés en Asie du Sud-Est, puisque près de 70% des pauvres vivent dans des zones rurales. Elle a mentionné les priorités de l’ASEAN dans ce domaine pour les années 2016-2020, citant notamment le développement des infrastructures dans les zones rurales, la mise en place de filets de protection sociale et le renforcement de la résilience des groupes vulnérables.

Elle a rappelé les domaines d’intervention retenus par le Plan de travail de l’ASEAN pour les jeunes pour les années 2016-2020, tels que l’entrepreneuriat, la formation qualifiante ou bien encore la participation de ceux-ci. ‘’Nous travaillons à un indice du développement des jeunes de l’ASEAN qui permettra d’assurer un suivi des politiques de la jeunesse’’, a-t-elle avancé.

Soulignant l’importance des partenariats s’agissant des efforts d’élimination de la pauvreté et de développement durable, elle a indiqué que les partenariats public-privé étaient des instruments précieux de mobilisation de ressources additionnelles. Le Plan d’action ASEAN-ONU pour les années 2016 à 2020 met l’accent sur la réalisation du Programme 2030 et de la Vision 2020 de l’ASEAN, a conclu la représentante.

La 55e session de la Commission du développement social qui dépend du Conseil économique et social (ECOSOC) a entamé ses travaux, jeudi, pour examiner, jusqu’au 10 février, les "stratégies d’élimination de la pauvreté visant à parvenir à un développement durable pour tous". Dans un contexte où encore 786 millions de personnes vivent dans la pauvreté, les intervenants, dont de nombreux ministres, ont exprimé leurs priorités pour que la mise en œuvre des objectifs de développement durable bénéficie véritablement à tous. - VNA