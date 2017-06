Moscou (VNA) – Le président vietnamien Trân Dai Quang et son homologue russe Vladimir Poutine ont affirmé leur volonté de promouvoir davantage les relations de partenariat stratégique intégral entre les deux pays, lors de leur entretien, jeudi 29 juin à Moscou

Le président Trân Dai Quang (à droite) et son homologue russe Vladimir Poutine, le 29 juin à Moscou. Photo : VNA

Saluant la première visite officielle en Russie du président Trân Dai Quang depuis son investiture, le président Vladimir Poutine a affirmé que la Russie considère toujours le Vietnam comme l’un de ses partenaires prioritaires en Asie-Pacifique, et s’est déclaré convaincu que cette visite créera une nouvelle impulsion au développement des relations bilatérales dans les temps à venir.Le président Trân Dai Quang a lui affirmé l’option conséquente du Vietnam de faire grand cas, de prioriser la consolidation et le renforcement des relations de partenariat stratégique intégral avec la Russie, de promouvoir une coopération bilatérale efficace dans tous les domaines sur la base d’une bonne exploitation des potentialités de chaque pays.Dans une ambiance d’amitié, de haute confiance et de compréhension mutuelle, les présidents Trân Dai Quang et Vladimir Poutine ont échangé leurs avis, et se sont accordés sur plusieurs mesures destinées à accélérer la coopération bilatérale dans différents domaines, exprimé leur volonté de renforcer les relations de partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, dans l’intérêt durable des deux pays.Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction du fait que les relations politiques de confiance entre les deux pays ne cessaient de se consolider à travers le maintien des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, notamment à haut niveau, le maintien des mécanismes efficaces de dialogue et de consultation.En particulier, au programme de 2017 des deux pays figurent plusieurs activités diplomatiques importantes de leurs hauts dirigeants. La Russie a affirmé continuer de coopérer avec le Vietnam sur l’organisation réussie de l’Année de l’APEC 2017. Le président Trân Dai Quang a solennellement invité le président Vladimir Poutine à effectuer une visite officielle au Vietnam et à assister au Sommet de l’APEC au Vietnam. Le président Vladimir Poutine a sincèrement remercié le président Trân Dai Quang pour l’invitation qu’il a accepté avec plaisir.Notant avec satisfaction les résultats de la coopération économique et commerciale bilatérale durant ces derniers temps, les deux dirigeants ont estimé que les deux pays devraient poursuivre leurs efforts l’élan de croissance positive des relations commerciales actuelles à hauteur des bonnes relations politiques bilatérales, s’efforcer d’atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2020.Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration à la mise en œuvre efficace de l’accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique (UEEA) effectif en octobre 2016 pour profiter au maximum des avantages qu’il représente pour élargir la coopération économique, commerciale, d’investissement bilatérale; de créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays dans leurs activités d’export-import, y compris la signature rapide de l’accord sur le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, l’intensification des activités de promotion commerciale, et l’élargissement du règlement des transactions en monnaie nationale.Les deux parties ont convenu de déployer activement des projets d’investissement prioritaires dans chacun des deux pays, dont les coentreprises du pétrole et du gaz au Vietnam et en Russie, le projet de parc d’industrie légère dans la province de Moscou, les projets du groupe TH dans certaines localités russes ; de fonder rapidement des coentreprises de construction automobile ; d’étudier de nouveaux projets de coopération dans l’énergie, les infrastructures, d’examiner les possibilités de poursuite de la coopération dans l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.Les deux parties ont affirmé continuer de coopérer de manière étroite et efficace dans la défense et la sécurité, en particulier dans les techniques militaires ; convenu d’élargir leur coopération dans d’autres domaines potentiels comme les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, le travail et la coopération décentralisée. Le Vietnam va assister la Russie dans l’organisation réussie des Journées de la culture russe au Vietnam en 2017.Le président Trân Dai Quang a remercié les dirigeants et les organismes compétents russes pour avoir soutenu et aidé la communauté vietnamienne en Russie ces dernières années, et souhaité que la partie russie continue de lui créer des conditions favorables.Il a également rappelé les sentiments du peuple vietnamien envers la Russie, et souligné que le Vietnam reste toujours reconnaissant des soutiens et aides énormes et efficaces accordés par le gouvernement et le peuple russes au peuple vietnamien durant la lutte pour la libération et la réunification nationales d’hier et l’œuvre d’édification et de défense nationales d’aujourd’hui.Le président Trân Dai Quang a exprimé son émotion devant les sentiments accordés par le président Vladimir Poutine au Vietnam et à son peuple, et l’intérêt qu’il porte au développement des relations de partenariat stratégique intégral entre les deux pays.Les deux dirigeants se sont également échangés sur certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun, ont convenu de poursuivre leur coopération étroite dans les forums multilatéraux comme l’ONU, l’APEC, l’ASEM comme dans le cadre de coopération ASEAN-Russie.Echangeant leurs vues sur les récentes évolutions complexes de la situation en Mer Orientale, les deux dirigeants ont souligné à l’unanimité leur attachement au règlement pacifique des différends, à l’exclusion de tout recours à la menace ou à l’emploi de la force, conformément au droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ; l’importance d’appliquer pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de parvenir rapidement à l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC).A l’issue de leur entretien, les deux présidents ont supervisé la signature d’une série de documents de coopération importants, avant d’annoncer l’adoption d’une déclaration commune sur les résultats de la visite officielle en Russie du président Trân Dai Quang, et d’informer la prese internationale des résultats de leur entretien.Les documents conclus comprennent le statut d’activité du haut groupe de travail Vietnam-Russie sur les projets d’investissement prioritaires, l’aide-mémoire entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies du Vietnam et le groupe russe Rosatom sur la construction du Centre des sciences et des technologies nucléaires au Vietnam, l’accord entre la Banque d’Etat du Vietnam et l’Autorité de supervision financière de la Fédération de Russie sur la lutte contre le blanchiment de l’argent sale et le financement du terrorisme, l’accord de coopération entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’agence de presse russe Sputnik, le programme de coopération dans l’aérospatiale entre l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam et le groupe russe Roscosmos pour la période 2017-2022. – VNA