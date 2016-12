Exposition sur Hoàng Sa et Truong Sa à Long An

Photo: VOV



Long An (VNA) - Une exposition intitulée «Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques» a ouvert ses portes mardi dans la cité municipale de Kien Tuong de la province de Long An (Sud). Elle présente au public plusieurs documents, imprimés et objets relatifs à la souveraineté vietnamienne sur Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys).

En outre, l’exposition «Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - des preuves historiques et juridiques» ouvrira ses portes le 29 décembre prochain à Bac Kan, à l’occasion du 20e anniversaire du rétablissement de la province. Nguyen Van Tao, chef adjoint du Département de l’Information au niveau local, relevant du ministère de l’Information et de la Communication :

«Seront présentés lors de cette exposition des documents, des cartes, des images et des rapports de recherche. Il y aura par ailleurs un espace sur le développement de Bac Kan ​lors de ces 20 dernières années, et des photos montrant la participation des autorités de la province à la défense de la souveraineté maritime du pays. Un autre espace sera consacré à une exposition numérique ​afin que ​la population comprenne mieux la réalité des îles de Truong Sa ».

L’exposition durera jusqu’au 2 janvier 2017. -VOV/VNA