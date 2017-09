Un numéro de danse des artistes russes. Photo: VOV



Ninh Binh (VNA) - Le Festival international de danse 2017 s’est clôturé vendredi soir 23 septembre dans la province de Ninh Binh (Nord).

Cet événement a attiré 300 artistes de 15 troupes venant de 14 pays que sont le Laos, le Cambodge, le Myanmar, les Philippines, la République de Corée, la Colombie, Singapour, l’Égypte, le Japon, l’Indonésie, la Chine, le Bangladesh, la Russie, la Malaisie et le Vietnam.



Le Vietnam y a été représenté par 200 artistes de 9 établissements que sont le Collège de danse du Vietnam, l'Opéra-ballet national, l’Université militaire de la culture et des arts, le Théâtre de danse et de chant folklorique Sao Bien, et les troupes des provinces de Cao Bang, Ha Giang, Hoa Binh, Son La et Tuyen Quang.

Le jury a remis dix prix A, 20 prix B aux meilleurs numéros, trois prix à trois meilleurs danseurs, et un prix au meilleur jeune artiste.

Le Festival international de danse 2017 avait pour objet de soutenir la coopération culturelle et artistique entre le Vietnam et d'autres pays, et de promouvoir la culture du pays. Il était également considéré comme une opportunité pour les danseurs vietnamiens de se rencontrer et d'acquérir des expériences. -VNA