Hanoi (VNA) – Entreprise sociale, Zó Project est engagée depuis six ans dans la préservation et le développement du papier dó, une matière traditionnelle et populaire du Vietnam.

Préparation des matières premières pour la confection du papier. Photo : VNP

Jadis, le papier dó, produit à partir de l’écorce de Rhamnoneuron, était utilisé pour imprimer livres et décrets royaux notamment. Aujourd’hui, ce papier est la matière principale pour créer des... cadeaux colorés.



Originaux, raffinés, à la fois traditionnels et modernes. Les souvenirs de la boutique de Zó Project, située dans la ruelle 5A de la rue Trân Phú, à Hanoï, charment les visiteurs. Dans ce modeste espace, ils peuvent trouver des produits fabriqués à partir du papier dó comme lanternes, carnets, albums photo, lampes décoratives, calendriers de bureau, étuis pour téléphone mobile, bijoux… Ces objets artisanaux finement travaillés, qui magnifient l’amour pour les valeurs traditionnelles, sont appréciés pour l’originalité de leurs motifs et la délicatesse de leurs coloris.



Le magasin de Zó Project n’est pas seulement un lieu de présentation des produits, c’est aussi un atelier d’expérience artisanale où les clients peuvent s’essayer à la confection d’articles en papier dó. Pendant deux heures environ, ils auront l’occasion d’écouter l’histoire de cette matière spéciale et de mettre la main à la pâte. Malgré son espace modeste, cet établissement accueille toujours de nombreux visiteurs, venus non seulement du Vietnam mais aussi d’Australie, des États-Unis, d’Inde, du Japon...



"À côté des visiteurs individuels qui viennent faire une expérience artisanale, plusieurs agences de voyages telles que Exotissimo Travel, Buffalo Tours, Indochina Trail emmènent aussi des touristes ici", informe Pham Thùy Chi, membre de Zó Project. Selon elle, ce dernier a également reçu de nombreuses propositions d’écoles nationales et étrangères souhaitant organiser des programmes d’initiation à la confection de produits d’artisanat. "Nous aménagerons un espace plus grand pour servir les clients", assure-t-elle.



Touristes mettant la main à la pâte. Photo : VNP

Trân Hông Nhung, fondatrice et directrice du projet, a commencé à s’intéresser au papier dó à travers la... calligraphie. Il y a dix ans, un de ses amis est rentré dans le pays après ses études en Allemagne. "Il m’a exprimé son souhait de rétablir l’art de la calligraphie au Vietnam, où le papier traditionnel dó est un des outils indispensables. J’ai donc commencé à y accorder une plus grande attention", raconte-t-elle.



De peur que ces traditions se perdent peu à peu, c’est alors qu’une idée a germé dans son esprit : comment faire pour préserver ce papier vietnamien ? Ainsi, en 2013, Trân Hông Nhung et ses collaborateurs ont-ils lancé Zó Project.



Pour que les visiteurs puissent voir de leurs propres yeux et toucher au papier, cette entreprise sociale organise deux fois par mois des visites dans le village de Suôi Co, commune de Hop Hoà, district de Luong Son, province de Hoà Binh (Nord).



L’artisan Nguyên Van Chúc, chef du groupe de fabrication artisanale du papier dó de Suôi Co, est chargé de présenter aux visiteurs le jardin de matières premières, les étapes et les méthodes de traitement de l’écorce pour avoir enfin une feuille de papier simple mais durable.



Pham Hai Vân, de l’arrondissement de Tây Hô, à Hanoï, ne peut pas cacher son enthousiasme d’avoir expérimenté un nouveau modèle de décoration du papier dó par des fleurs. "Ce sont des créations nouvelles et originales qui permettent de donner au papier plus de nuances et de motifs", estime-t-elle. Les circuits à Suôi Co offrent aux touristes des moments inoubliables où ils peuvent profiter de l’air pur de la montagne et découvrir la vie des Muong.



Petits souvenirs, grands messages



