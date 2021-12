De nombreux ménages pauvres dans la province de Dien Bien ont reçu des bovins pour développer des activités économiques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Un webinaire d'échange d'expériences entre le Vietnam et la Chine sur la réduction de la pauvreté a eu lieu le 8 décembre.



Ce webinaire a été organisé par les ministères vietnamien et chinois des Affaires étrangères, des localités vietnamiennes et la province chinoise du Yunnan, ainsi que l’ambassade de Chine au Vietnam. L’événement a vu la participation du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, de l’ambassadeur chinois au Vietnam Xiong Bo, de dirigeants des provinces vietnamiennes de Dien Bien, Lai Chau, Lai Cai et Ha Giang, et ceux du Yunnan (Chine).



Le vice-ministre Nguyen Minh Vu a suggéré que les deux parties renforcent la coordination et le partage d'expériences dans la planification du développement socio-économique, renforcent la coopération économique, mettent en œuvre des projets pour améliorer les moyens de subsistance des gens et leurs conditions de vie, intensifient la collaboration dans la réponse à l’épidémie et s’intéressent davantage à la croissance durable et inclusive.



A cette occasion, le vice-ministre a remercié la province chinoise du Yunnan pour avoir fourni du matériel médical pour la prévention et le contrôle du COVID-19 à des villes et provinces vietnamiennes.



L’ambassadeur chinois Xiong Bo a déclaré que la Chine est disposée à coopérer avec le Vietnam dans la réduction de la pauvreté par le biais d’aides non remboursables, en se concentrant sur des projets sur la santé, l'éducation et l'amélioration des moyens de subsistance de la population.



Lors du webinaire, des participants ont présenté plusieurs interventions sur les expériences liées à la réduction de la pauvreté. Les deux parties ont été unanimes à constater que la réduction de la pauvreté dans chaque pays avait obtenu de nombreux résultats importants. Les dirigeants locaux ont convenu qu'en plus du soutien du gouvernement central, les localités devraient exploiter activement leurs propres atouts et avantages.-VNA