Jakarta (VNA) - Lors de la visite officielle en Indonésie, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a visité le 6 août le bureau du FPT à Jakarta.Il a exprimé sa satisfaction que le FPT soit l'une des entreprises pionnières du Vietnam investissant en Indonésie. Malgré sa présence dans ce pays durant seulement cinq ans, FPT a déjà obtenu bons revenus et est arrivé à établir son réseau d'affaires. Présent dans 29 pays, le FPT augmente son chiffre d'affaires et le nombre d'employés travaillant à l'étranger.Vuong Dinh Hue a précisé que lors de rencontres avec de hauts dirigeants indonésiens ainsi que des entreprises indonésiennes de premier plan, les deux parties avaient également convenu de maintenir les chaînes d'approvisionnement existantes et d'en développer de nouvelles.Pour l'Indonésie et le monde, la transformation numérique et la transformation énergétique sont deux domaines clés. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent se coordonner activement avec les partenaires indonésiens dans ce domaine, a-t-il souligné.Le dirigeant a suggéré que les chefs d'entreprise du FPT étudient attentivement les cadres de coopération de l'ASEAN dans le domaine de la transformation numérique pour se connecter dans le pays et la région de l'ASEAN. Il a proposé au FPT de participer aux activités liées au Congrès mondial des jeunes, prévu en septembre sur le thème "Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable à travers la transformation numérique et l'innovation".En tant que l'une des entreprises vietnamiennes pionnières à investir en Indonésie, ayant "enraciné" dans ce pays, le FPT devrait être le point focal dans la promotion et la connexion des entreprises des deux pays pour investir sur les marchés de l'autre ainsi que dans la coordination pour mettre en œuvre la coopération dans le chaîne d'approvisionnement, a demandé Vuong Dinh Hue. - VNA