Hanoi (VNA) – La Télévision du Vietnam (VTV) a dépassé 40 des plus grandes chaînes de télévision de l’Asie-Pacifique, y compris des noms célèbres tels que CCTV, NHK, KBS, pour remporter le prix "Coverage of the year 2021" (Couverture de l’année) aux Asiavision Annual Awards 2021.

VTV remporte le prix le plus important aux Asiavision Annual Awards. Photo: VTV

Les Asiavision Annual Awards sont annuellement organisés par l’Union de radio-télévision Asie-Pacifique (en anglais, Asia-Pacific Broadcasting Union, ABU), pour honorer des œuvres et organisations exceptionnelles dans le domaine du journalisme télévisé. Cette année, la cérémonie annuelle de remise des prix a eu lieu en ligne.



Cette année, quelque 17.000 candidatures ont été enregistrées. Des prix ont été décernés dans sept catégories ainsi que le prix de la couverture de l’année.



Le prix "Coverage of the year 2021" a récompensé VTV pour son excellente couverture de la pandémie de Covid-19.



"Depuis l’apparition de la 4e vague épidémique en avril 2021 au Vietnam, les amis internationaux sont constamment attentifs à l’évolution de l’épidémie dans le pays. Pendant plusieurs mois consécutifs, VTV s’est toujours classée première en nombre d’actualités sur le Covid-19, surpassant de nombreuses autres grandes chaînes télévisées telles que CCTV en Chine, NHK au Japon, DDI en Inde", a partagé le représentant de la VTV.



Au cours de l’année écoulée, la VTV a apporté des contributions importantes au système d’informations d’ABU en fournissant des informations liées au Covid-19. Le Département de la télévision des affaires étrangères a sélectionné et traduit des articles d’actualité précieux pour promouvoir les efforts du Vietnam dans sa lutte contre la pandémie.



L’année dernière, VTV figurait parmi les six premiers lauréats des Asiavision Annual Awards 2020. Elle avait remporté le prix Outstanding Reporting of a News Story (Meilleur reportage d’actualité) et le prix Outstanding Reporting on Climate Change and Adaptation (Meilleur reportage sur le changement climatique et l’adaptation).



En 2019, VTV a remporté le prix Best Breaking News pour sa couverture rapide et complète de la rencontre historique entre les présidents nord-coréen Kim Jong-un et américain Donald Trump tenue à Hanoï en février.



Actuellement, VTV fournit des informations à plus de 270 chaînes de télévision dans 76 pays du monde. – CPV/VNA