Hanoi, 17 novembre (VNA) - La radio nationale la Voix du Vietnam (VOV) a reçu deux prix lors de la cérémonie de remise des prix de l’Union de radio-télévision d’Asie-Pacifique (ABU) 2021 qui a été organisée mercredi en ligne.

L'émission de radio « De l'eau pour la vie » de VOV . Photo : VOV



Le reportage «Nuoc oi» (L’eau) de Hoàng Ân (de la station des Actualités VOV1) a remporté le prix d’Excellence dans la catégorie radiophonique. Le reportage «Dung tu bo» (Ne renonce pas!) de Kiêu Thanh Phuong (de la station des émissions culturelles et sociales VOV2) a gagné le prix spécial du jury.



«Nous sommes fiers d’avoir remporté ces deux prix. Les prix de l’ABU sont prestigieux, car les critères de sélection sont très élevés. Cette victoire incite nos journalistes à améliorer continuellement la qualité de leur travail», a déclaré le vice-président de la Voix du Vietnam Ngô Minh Hiên.



Le reportage «Dung tu bo» de Kiêu Thanh Phuong aborde le thème de la dépression, une maladie de l’humeur de la société moderne. Pour se rapprocher des personnes en dépression, la journaliste a du rejoindre leurs groupes sur les réseaux sociaux.

Photo : VOV



Le reportage «Nuoc oi» de Hoàng Ân relate la vie difficile des habitants de Diên Biên, l’une des régions du pays touchée par la pénurie d’eau douce pendant la saison sèche.

Au nom du comité organisateur, le président de la Voix du Vietnam Dô Tiên Sy (centre) remet le prix d’Excellence dans la catégorie radiophonique à Hoàng Ân (de la station des Actualités VOV1, droite) et le prix spécial du jury à Kiêu Thanh Phuong (de la station des émissions culturelles et sociales VOV2). Photo: VOV

Lors de cette 57e édition, 300 travaux journalistiques ont été présentés par 253 radios et télévisions. Le comité organisateur a décerné sept prix dans la catégorie radiophonique, sept dans la catégorie télévisuelle, un dans la catégorie numérique et un prix spécial du jury.

Cette année, le VOV a envoyé aux Prix ABU 2021 neuf candidatures, dont six programmes de radio, deux de télévision et un programme de contenu numérique, dont quatre ont atteint le tour final.

L’ABU, qui siège à Kuala Lumpur, en Malaisie, est actuellement la plus grande organisation de radiodiffusion et de télévision en Asie avec plus de 279 membres répartis dans 73 pays et territoires. La Voix du Vietnam en est membre à part entière depuis 1964. - VNA