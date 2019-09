Hanoi (VNA) - Propriétaire d’une société de médias vietnamienne réputée, Vo Thành Trung s’aventure à explorer les "vides potentiels" du marché du tourisme qui manquent, selon lui, de produits culturels nationaux. Lui et ses collègues "exportent" régulièrement des spectacles à l’étranger.

Vo Thành Trung. Photo : CTV/CVN

Vo Thành Trung (Trung Vo), ce nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Pourtant, il s’est déjà fait un nom parmi les grands producteurs artistiques au Vietnam. Lui et ses collègues ont créé des spectacles "labélisés" dans le pays et à l’étranger comme À Ô Show, Làng tôi (Mon village), Teh Dar...Né en 1977 à Hanoï, Vo Thành Trung a été formé en architecture à Hô Chi Minh-Ville. Amoureux des arts ancestraux, il a commencé sa carrière d’organisateur d’événements en 2005 en fondant sa propre agence, actuellement Square Group, spécialisée dans la communication, l’évènementiel et le numérique. En 2012, lui et ses collaborateurs ont créé Lune Production afin de présenter l’art théâtral vietnamien à l’étranger, contribuant à véhiculer et promouvoir les valeurs et la beauté de la culture du pays à l’international.Bien cerner les besoins des marchés potentielsLongtemps directeur artistique et organisateur de spectacles, Vo Thành Trung connaît toutes les facettes de cet univers. À travers ses créations artistiques, il explore l’aspect historique et culturel, en faveur du spectacle traditionnel vietnamien. Rapidement, ce producteur comprend les différences entre les marchés au Vietnam et à l’étranger."L’art et le divertissement sont deux éléments essentiels et complémentaires. Pourtant, les spectateurs vietnamiens préfèrent le divertissement, tandis que les étrangers s’intéressent plutôt aux caractéristiques artistiques", remarque-t-il. "Nous nous intéressons au tourisme mais dans son marché de niche : nous visons seulement les endroits où les habitants adorent découvrir les cultures traditionnelles".C’est pour cette raison que sa compagnie Lune Production a sa propre stratégie. Elle accueille de grands metteurs en scène du Vietnam tels que Tuân Lê, Nguyên Nhât Lý, Nguyên Lân Maurice, Nguyên Tân Lôc, Ngô Thanh Phuong... Ces artistes permettent de réaliser des spectacles adaptés aux besoins du marché à la fois local et international."Nous devons diversifier les spectacles, les faisant jouer dans différents théâtres. À l’étranger, la culture vietnamienne est déjà quelque peu identifiable. Mais pour les spectateurs au Vietnam, nous devons créer un style distinctif", affirme Trung Vo.Équilibrer les valeurs artistiques et économiquesAujourd’hui, plusieurs spectacles de renom lancés par Lune Production sont à l’affiche un peu partout dans le monde comme À Ô Show, Làng tôi, Teh Dar. La société de Vo Thành Trung a collaboré avec le Théâtre-Sénart (France) pour présenter À Ô Show, un spectacle mêlant cirque de bambou, danse et comédie, sur de grandes scènes en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande entre 2015 et 2017.Ce spectacle a aussi été joué au Festival international du cirque CIRCO - SESC’s à Sao Paulo (Brésil) en 2017, à Yokohama (Japon) et à l’Opéra royal de Mascate d’Oman en 2018. Il a également été présenté à l’Opéra de Sydney (Australie) en juin dernier et le sera prochainement à Hong Kong (Chine).