Hanoï (VNA) - LiveSpace Vietnam 2021 est officiellement lancé ! C’est la parfaite occasion pour le public de découvrir de nouveaux talents musicaux, parmi lesquels se cachent sans doute les stars de la musique vietnamienne de demain.

Le groupe Mèow Lac. Photo : L'Espace/CVN/VNA

Xanh 8 +1, Meow Lac et Mac and The Odd Stones sont les trois groupes choisis pour le deuxième concert du LiveSpace Vietnam. Réunis sur la scène de L’Espace le 2 avril prochain, ces jeunes artistes promettent de proposer une soirée musicale aux mélodies vibrantes, passionnées mais aussi élaborées et délicates.



Initié par l’Institut français de Hanoï - L'Espace en collaboration avec Believe, Monsoon Music Festival et le journal Thể thao & Văn hóa et avec un support de communication du Courrier du Vietnam, LiveSpace Vietnam est à la fois un rendez-vous grand public pour promouvoir la jeune scène musicale indépendante du Vietnam auprès des mélomanes, et un programme de professionnalisation et de développement de carrière pour les jeunes musiciens, grâce au soutien d'experts vietnamiens et internationaux.



C’est une chance pour les jeunes artistes vietnamiens de faire découvrir leur musique et de vivre une saison comme des musiciens professionnels accomplis. Ainsi, ils pourront comprendre le fonctionnement de l’industrie musicale pour y chercher le succès, et pourquoi pas y faire carrière et vivre de leur passion.



Pour plus de détails à : https://www.facebook.com/livespacevietnam

Fondé en 2019, Mèow Lac est composé de quatre membres : Lê Duc Nguyên (chef du groupe, chanteur, compositeur, guitare), Vu Tuân Nguyên (basse), Tô Ra (batterie) et Hoàng Phuong (clavier). Avec une musique rebelle mais extrêmement romantique, les membres de Mèow Lac, malgré leur très jeune âge, ont progressivement affirmé leur talent musical.



Après la sortie de "Swinging City", Mèow Lac a eu l’occasion de participer à de nombreux événements musicaux tels que Bandland Music Festival ou Hôi - Đông - Hôi Music Festival.

Le groupe Xanh 8 + 1. Photo : L'Espace/CVN/VNA

Pour sa part, Xanh 8 + 1 a été créé en 2015. Avec cinq membres : Duong Thê Trung (basse), Vu Trong Thê (guitare), Nguyên Anh Vu (chanteur), Bành Bao Hoàng (clavier) et Nguyên Hông Duc - Bôp (batterie), Xanh 8 + 1 est un groupe du rock alternatif originaire de Hanoï.



En place depuis cinq ans, Xanh 8 + 1 a lancé un certain nombre de singles avec des artistes indépendants tels que Nhac cua trang ou Mac Mai Suong. En 2020, ce groupe a sorti son premier album intitulé /9/.

Le groupe Mac and The Odd Stones. Photo : L'Espace/CVN/VNA

Mac and The Odd Stones est dirigé par Mac Mai Suong - le chanteur principal de ce groupe de sept membres. Outre Mac Mai Suong, le groupe comprend également les artistes Nguyên Minh Hoàng, Dinh Huu Tin, Vu Hoàng – Hoàng Vu, Nguyên Dan Duong, Trân Diêu My et Vu Thùy Dung.



La licorne est le symbole de Mac and The Odd Stones car ce groupe veut utiliser sa musique pour convaincre le public. -CVN/VNA