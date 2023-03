La remise du certificat de vestige national spécial au complexe de Huong Canh. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les autorités de la province de Vinh Phuc ont célébré ce dimanche la reconnaissance de l’État à l’égard du complexe de Huong Canh en tant que vestige national spécial.



Situé dans la cité de Huong Canh, rattachée au district de Binh Xuyên, ce complexe se compose de trois maisons communales que sont Huong Canh, Tiên Canh et Ngoc Canh. Datant de la fin du 17e au début du 18e siècle, ce complexe rend hommage à six personnalités historiques, dont deux fils et deux épouses du roi Ngô Quyên.



Ces monuments se caractérisent par une architecture magnifique avec des motifs sculptés en bois extrêmement sophistiqués et typiques des villages du nord vietnamien. -VOV/VNA