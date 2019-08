Une des 20 candidats lors de la "Final Walk". Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Après les votes du public et d’un jury professionnel, les 20 meilleurs candidats du Top Model Online 2019 sont désormais connus.



Voici un retour sur l´édition 2019 du Vietnam’s Next Top Model, un concours qui connaît un succès indéniable auprès de tous les amoureux de la mode.



Sur près de 400 candidatures, seulement la moitié a pu accéder au second tour. Cette deuxième phase de sélection consiste en un défi photographique. À partir de cinq tissus de matières différentes, les 200 concurrents sélectionnés ont du faire preuve d’audace et d’inventivité pour créer des tenues uniques. Les créations furent ensuite portées et photographiées, avant d’être publiées sur la fanpage officielle du concours.



Après une sélection d'une dizaine de jours par le public et un jury professionnel, la liste des 20 meilleurs candidats de Top Model Online a été révélée. En remportant ce second tour, les concurrents ont ainsi obtenu leur ticket d’entrée pour la dernière manche du concours : la "Final Walk".



Lors de ce dernier défi, les 20 meilleurs candidats devront être à la hauteur en vue du prestigieux prix de l’édition 2019 du Vietnam’s Next Top Model.-CVN/VNA