Hanoi (VNA) – La résolution du 3e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 8e mandat sur la stratégie sur les cadres durant la période d’accélération de l’industrialisation et de la modernisation nationales, a obtenu des résultats importants, a indiqué un membre du Bureau politique.

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de l’organisation du Comité central du PCV, Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Cette stratégie a accompli sa mission historique, en créant un cadre institutionnel pour le façonnage et le développement du contingent des cadres au service de la nouvelle période de développement national, a affirmé le secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de l’organisation du Comité central du PCV, Pham Minh Chinh.Promulguée le 18 juin 1997, la résolution institutionnalise la ligne politique du PCV sur les cadres afin de créer un changement fondamental et global du contingent des cadres, a-t-il indiqué dans un article publié à la veille du 7e Plénum du Comité central du PCV du 12e mandat inauguré lundi 7 mai à Hanoi.Saisissant à fond les points de vue, objectifs, tâches et solutions prévus par cette résolution, le Bureau politique, le Secrétariat des 8e, 9e, 10e, 11e et 12e mandats a promulgué 142 textes, dont 7 résolutions thématiques. Rien que depuis le début du 12e mandat, 26 textes ont été promulgués, destinés à la réorganisation du travail en direction des cadres.Après 20 ans de mise en œuvre de la stratégie, le contingent des cadres à tous les niveaux est parvenu à sa maturité, s’est développé sous de nombreux aspects, sa qualité s’est de plus en plus améliorée, la structure par âge, sexe, origine ethnique, profession, domaine d’activité est plus équilibrée et rationnelle.Le taux des cadres dirigeants et gestionnaires de moins de 40 ans travaillant dans les ministères et les autres organismes aux échelons central et provincial s’établit respectivement à 6,22% et 6,41%. Celui des cadres dirigeants et gestionnaires de moins de 35 ans au niveau de district est de 6,5%.Le taux des femmes cadres représentant la gestion par le Comité central du PCV, le Bureau politique, le Secrétariat dans les localités a doublé au cours des trois derniers mandats, passant de 10% à 20%. Celui de dirigeantes travaillant dans les ministères et les autres organismes à l’échelon central est de 13,03%.Il y a eu de nombreux changements positifs dans l'évaluation, la planification, la formation, l’élection, la nomination et la rotation des cadres dans le sens du développement de la démocratie et de la garantie de l’objectivité, de l’ouverture et de la transparence.Pour la première fois durant le 11e mandat, certains contenus ont été déployés pour améliorer la qualité du contingent des cadres dirigeants et gestionnaires à tous les niveaux.Il s’agissait notamment de la planification du Comité central, du recueil de votes de confiance au sein du PCV et des organismes élus, du raffermissement des titres et fonctions à responsabilité juste après le Congrès du Parti.Le travail de contrôle et de supervision du PCV a été renforcé. De nombreux cas de violation de la loi ont été élucidés et publicisés, contribuant à avertir, à dissuader et à prévenir les phénomènes négatifs et à consolider la confiance des cadres, membres du PCV et du peuple dans le PCV et l’Etat.La maturité et le développement du contingent des cadres en général, du contingent des cadres dirigeants et gestionnaires à tous les niveaux en particulier ont contribué de manière significative aux grandes réalisations d’une signification historique de l’œuvre de rénovation nationale durant ces plus de 30 dernières années, a-t-il souligné.La maturité et le développement du contingent de cadres au cours des deux dernières décennies traduit de manière vivante la signification et la valeur historique de la stratégie sur les cadres durant la période d’accélération de l’industrialisation et de la modernisation nationales, a-t-il conclu. – VNA