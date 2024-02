Photo: VinFast

Hanoï (VNA) - VinFast, constructeur automobile du groupe vietnamien Vingroup, a annoncé le 7 février sa participation au Salon international de l'automobile d'Indonésie (IIMS) prévu du 15 au 25 février 2024.



Dans le cadre de l'IIMS 2024, VinFast présentera une gamme de véhicules électriques dans de nombreux segments. Notamment, VinFast présentera pour la première fois des modèles de véhicules électriques à conduite à droite sur le marché international, confirmant ainsi son engagement ferme à rendre les véhicules électriques plus accessibles aux clients.



Via son entrée officielle sur le marché indonésien, VinFast vise à aider les clients à disposer d'options de transport écologiques plus intéressantes.



En outre, VinFast Auto a annoncé ses investissements dans la construction d'une usine d'une capacité de production annuelle de 50.000 véhicules électriques. Une fois mise en service, cette usine de VinFast en Indonésie pourra non seulement répondre à la demande du marché local, mais contribuera également à renforcer la chaîne d'approvisionnement et la compétitivité de VinFast sur le marché mondial. -VNA