Photo: Vinfast

Hanoï (VNA) – Le Bureau pour le développement économique et commercial du gouverneur de Californie (GO-Biz) a accordé à VinFast un crédit d'impôt de 20,5 millions de dollars, a annoncé le constructeur automobile vietnamien le 5 novembre.

Vinfast s'est engagé à investir plus de 200 millions de dollars dans l'établissement de sa filiale américaine dans l'État et à créer au moins 1.065 emplois à temps plein.

‘’VinFast prévoit d'importer ses SUV tout électriques aux États-Unis l'année prochaine – et nous voulions nous assurer qu'il choisit la Californie pour son siège social américain’’, a déclaré Scott Dosick, directeur adjoint de California Competes Tax Credit (CalCompetes).

‘’Le crédit d'impôt CalCompetes est l'un des meilleurs outils de la Californie pour recruter des entreprises en Californie lorsqu'elles sont activement courtisées par de nombreux États. Nous sommes fiers que VinFast s'installe en Californie’’, a-t-il ajouté.

‘’VinFast a été créé pour apporter des véhicules électriques de luxe abordables sur le marché américain, et nous sommes déjà en train de constituer une équipe d'entreprise de classe mondiale dans le centre américain de transport avancé et de technologie intelligente, a déclaré la PDG de VinFast aux Etats-Unis’’, Nguyên Thi Vân Anh.

Nous apprécions grandement le soutien de l'État de Californie alors que nous nous préparons à lancer une marque qui augmentera considérablement l'adoption des véhicules électriques dans le monde entier et aidera la Californie et les États-Unis à atteindre des objectifs environnementaux importants, a-t-elle souligné.

CalCompetes a été créé en 2013 pour aider les entreprises à se développer et à rester en Californie. GO-Biz évalue les candidatures les plus compétitives en fonction des facteurs requis par la loi, notamment le nombre total d'emplois créés, l'investissement total, le salaire moyen, l'impact économique, l'importance stratégique, etc.

En 2018, le programme a été prolongé de cinq ans supplémentaires avec au moins 180 millions de dollars de crédits d'impôt pouvant être alloués aux entreprises chaque année jusqu'en 2023. -VNA