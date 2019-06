Hanoï (VNA) - Vinamilk est la plus grande entreprise laitière du Vietnam. Pour conquérir le marché mondial, elle a décidé d’investir massivement dans l’innovation et de se doter d’équipements dernier cri.



La clé de sa réussite réside principalement dans l’implantation d’immenses exploitations réparties sur l’ensemble du pays et l’application des normes agricoles Global Gap. Les vaches sont importées d’Australie, de Nouvelle Zélande et des États-Unis. Récemment, Vinamilk a inauguré, dans la province de Tây Ninh (Sud), la plus importante exploitation laitière du Vietnam. D’un coût évalué à 50 millions de dollars, elle accueille un cheptel de 8000 bêtes.



Trinh Quôc Dung, directeur exécutif de Vinamilk, explique: “Les fermes sont dotées d’équipements pour nourrir le bétail. Ce dispositif permet de préparer et de distribuer automatiquement les rations aux vaches. Pour garantir les meilleures conditions climatiques et le confort des vaches, nous avons installé un système de régulation thermique dans les étables. Nous avons aussi des robots qui nettoient les enclos”.

Photo: vinamilk.com.vn



Vinamilk possède plus de 120.000 bêtes et produit 950 tonnes de lait cru par jour. À l'horizon 2020, l’objectif est de doubler la production et de passer à 200.000 têtes, selon Mai Kiêu Liên, la PDG de Vinamilk.



« L’industrie laitière vietnamienne est parmi les plus développées de la région. Les salariés du groupe et moi-même sommes très fier de cette réussite. Dans notre secteur d’activité, l’approvisionnement en matière première est essentiel. Il conditionne tout le processus de production et son coût ».



Les 10 fermes que possède Vinamilk ont été construites à proximité des laiteries. Après la traite, le lait est refroidi et transporté immédiatement à la laiterie.



La laiterie implantée dans la province de Binh Duong (Sud) recourt aux technologies les plus sophistiquées. Toutes les étapes de fabrication sont soumises à un contrôle automatique depuis la pasteurisation, l’écrémage ou la stérilisation jusqu’à l’emballage. L'automatisation de ces divers procédés permet de garantir une hygiène et une sûreté alimentaires optimales et de réduire le risque d'erreurs, notamment humaines.



La PDG Mai Kiêu Liên explique : “Vinamilk applique graduellement les technologies innovantes. L’objectif est de transformer nos laiteries en usines automatisées et d’optimiser nos processus de production avec l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, tous les équipements sont connectés et les contrôles mis en place à chacune des étapes de fabrication permettent de détecter immédiatement les anomalies sans l’intervention de l’homme. Les nouvelles technologies sont aujourd’hui indispensables dans le processus industriel.”



En 2018, Vinamilk a réalisé un chiffre d’affaires de 2,25 milliards de dollars. Le groupe exporte ses produits dans 40 pays.



