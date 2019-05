Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) a produit depuis le début de cette année 14,86 millions de tonnes de charbon brut, soit une hausse de 11% en glissement annuel.

Il a vendu 14,54 millions de tonnes de charbon, et a produit plus de 445.500 tonnes d'alumine et 3,55 milliards de kWh d'électricité.

Le groupe a généré près de 43.000 milliards de dôngs de chiffre d’affaires au cours de cette période.

En mai, Vinacomin envisage de produire de 3,8 à 4 millions de tonnes de charbon, et 116.000 tonnes d'alumine et 900 millions de kWh d'électricité. -VNA