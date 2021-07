Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 21 juillet, 150 employés de Viettel étaient prêts à soutenir Hô Chi Minh-Ville dans le fonctionnement et l'application de la plateforme nationale de gestion de la vaccination COVID-19 pour sa campagne de vaccination à grande échelle. Auparavant, cette force avait eu une semaine pour répéter et superviser dix points d'injection dans dix arrondissements de la mégapole du Sud.

Les techniciens de Viettel soutiennent la vaccination anti-COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Viettel

L'équipe d'assistance de Viettel est divisée en trois groupes, participant au soutien du niveau de la ville pour chaque site d'injection.Le premier se compose de 20 employés qui se coordonnent avec le Comité directeur pour la vaccination de Hô Chi Minh-Ville, chargé d'administrer le plan général, d'assurer le fonctionnement global de l'ensemble du système et de gérer les problèmes survenant pendant l'opération.Le deuxième groupe comprend 30 techniciens répartis dans 22 districts. Ils sont chargés de former les forces locales à l'utilisation des logiciels de vaccination, de soutenir le traitement des données et d'autres tâches qui en découlent.Le troisième dispose de 100 personnes qui se rendent directement aux points d'injection fixes et mobiles pour guider et soutenir les habitants, saisir les données de dépistage, les résultats d'injection et surveiller les réactions post-injection dans le système.Quatre systèmesNgô Vinh Quy, directeur général adjoint de Viettel Business Solutions Corporation, représentant de Viettel à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "En tant que société technologique clé du pays, Viettel a l’honneur de soutenir le pays dans la lutte contre le COVID-19. C’est notre devoir. Viettel mettra tout en œuvre pour assurer une plate-forme de fonctionnement stable, contribuant au succès de la campagne de vaccination. C'est la base pour l'étendre à l'échelle nationale, dans la situation épidémique compliquée que nous vivons".La plate-forme nationale de gestion de la vaccination anti-COVID-19, construite et développée par Viettel Group, comprend quatre systèmes : l’application du carnet de santé électronique, le portail de vaccination COVID-19, le système national d'appui à la vaccination et le centre de réponse.La base de données de la plateforme est gérée de manière centralisée, répondant aux normes de synchronisation et de transparence des informations des personnes aux agences de gestion.Cette plate-forme est mise en service dans l’ensemble des provinces et villes du pays et continuera d'être dévelopée à plus grande échelle dans les temps à venir. Elle aide les gens à participer activement et commodément à la vaccination. L'ensemble du processus, de l'enregistrement de la vaccination à la recherche de l'historique et les résultats de la vaccination peuvent être manipulés via l'application du carnet de santé électronique ou le portail de vaccination anti-COVID. – CVN/VNA