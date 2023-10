Lors de la conférence de presse. Photo : journal Ca Mau

Co-organisé par le Comité populaire provincial, la Société vietnamienne des pêches (VINAFIS), la Direction vietnamienne des pêches et le magazine des produits aquatiques du Vietnam, l'événement devrait présenter environ 250 stands de plus de 150 exposants nationaux et étrangers, ainsi que des séminaires thématiques pour continuer à introduire les crevettes vietnamiennes sur de nouveaux marchés et affirmer leur marque sur la carte mondiale du secteur crevettière.Le président de VINAFIS, Nguyen Viet Thang, a déclaré qu'au cours des deux dernières décennies, le secteur de la crevette a joué un rôle crucial dans l'exportation de produits aquatiques du Vietnam vers le monde. Chaque année, le chiffre d'affaires des exportations de crevettes représente environ 40 à 45 % du total des exportations de produits de la mer, soit 3,5 à 4 milliards de dollars. Ce chiffre a atteint un sommet de plus de 4,3 milliards de dollars l'année dernière.Jusqu'à présent, les crevettes vietnamiennes ont été exportées vers 100 pays, l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine et la République de Corée étant les plus gros importateurs. Le Vietnam est devenu le deuxième fournisseur mondial de crevettes, avec un chiffre d'affaires à l'exportation représentant 13 à 14 % de la valeur totale des exportations mondiales de crevettes.Selon VINAFISH, la superficie totale d'élevage de crevettes au Vietnam a atteint 747.000 ha l'année dernière, produisant plus d'un million de tonnes de production, en hausse de 8,5 % par an. Les recettes des exportations de crevettes ont augmenté de 11,2 % sur un an pour atteindre 4,3 milliards de dollars. Cette année, la superficie consacrée à l'élevage de crevettes devrait atteindre 750.000 ha, le delta du Mékong représentant 90 %. L'objectif de production est fixé à plus d'un million de tonnes tandis que les recettes d'exportation doivent être équivalentes à celles de l'année précédente.Le directeur adjoint du service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Chau Cong Bang, a déclaré que la province abrite environ 280.000 ha de superficie d'élevage de crevettes, produisant plus de 200.000 tonnes et gagnant plus d'un milliard de dollars d'exportations par an. Cette année, la province avait pour objectif de produire plus de 220.000 tonnes et de rapporter 1,1 milliard de dollars.VietShrimp s'est tenu en 2016 et 2018 dans la province du delta du Mékong de la province de Bac Lieu, et en 2021 et 2023 dans la ville de Can Tho, devenant ainsi un événement majeur dans le secteur des fruits de mer au Vietnam et une exposition de crevettes régionale et asiatique. - VNA