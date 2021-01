Panneaux en l"honneur du 13e Congrès national du Parti à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï, 23 janvier (VNA) – La page Web du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) a publié la lettre de félicitations du président du KPRF, Gennady Ziuganov, envoyée au 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Dans la lettre, le président Gennady Ziuganov, au nom du Comité central du KPRF, a souligné que le Congrès du Parti est toujours un grand événement dans la vie du Parti, un jalon important prochain sur la voie de la réforme, ainsi qu'une période pour faire le bilan de la réalisation des tâches et donner de nouvelles solutions pour l'avenir.

Selon le président Gennady Ziuganov, pendant les années difficiles de lutte contre l'invasion impérialiste, le PCV a été l'avant-garde du peuple vietnamien et un exemple de sacrifice désintéressé dans la lutte pour la liberté et l'avenir du socialisme.

Dans la lettre de félicitations, Gennady Ziuganov a souligné que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le pays se développe sur la voie de la construction, ayant obtenu des succès remarquables dans l'industrie, l'agriculture, la défense et la science, la culture, l’éducation, les soins de la santé et l’amélioration du niveau de vie des gens, faisant du Vietnam l'une des économies les plus dynamiques du monde et ayant une prestige élevée sur la scène internationale.

Le Congrès déterminera les objectifs stratégiques du Parti à l'horizon 2030 - le jalon pour célébrer le 100e anniversaire de la création du PCV, ainsi que pour planifier la voie du développement socio-économique du pays jusqu'en 2045, jalon de célébration des 100e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Le président Gennady Ziuganov a affirmé que le Parti communiste de la Fédération de Russie et le Parti communiste du Vietnam entretiennent une amitié fraternelle depuis des décennies et se battent ensemble pour un objectif commun et pour le socialisme. Le KPRF est fier de cette amitié et est toujours prêt à coopérer avec le PCV, a-t-il souligné. - VNA