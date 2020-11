Hanoï, 2 novembre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, s'est entretenue avec le président de l'AN de la République de Corée Park Byeong-seug à Hanoi le 2 novembre, exprimant sa volonté de travailler avec la partie sud-coréenne pour favoriser le partenariat de coopération stratégique des pays.

La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan et le président de l'AN de la République de Corée Park Byeong-seug à Hanoi. Photo : VNA



Recevant le président de l'AN sud-coréenne Park Byeong-seug en visite officielle au Vietnam du 31 octobre au 4 novembre, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que cette visite était une démonstration claire du succès des deux pays dans la lutte contre le COVID-19, ainsi que de la haute confiance politique de leurs dirigeants.



L’AN vietnamienne est prête à se joindre à M. Park Byeong-seug et à son homologue de la République de Corée pour renforcer encore l’amitié et la coopération entre les deux AN, contribuant ainsi au partenariat de coopération stratégique des pays, a-t-elle déclaré.



Elle a apprécié le don par le gouvernement de la République de Corée d’une valeur de 300.000 dollars au Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles pour aider le Vietnam à faire face aux lourdes conséquences causées par les récentes tempêtes et inondations dans la région du Centre.



M. Park Byeong-seug, le premier dirigeant parlementaire étranger à se rendre au Vietnam depuis l’éclatement du COVID-19 plus tôt cette année, a transmis à son hôte les sympathies du président Moon Jae-in pour les pertes en vies humaines et en biens provoquées par les inondations.



Il a convenu que le Vietnam et la République de Corée ont obtenu de nombreuses réalisations dans les relations bilatérales depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, notant que la coopération parlementaire s'est heureusement développée avec de fréquentes visites mutuelles de dirigeants des deux AN.



Dans le contexte de la pandémie COVID-19, il reste de nombreux aspects de la coopération à renforcer afin de favoriser les liens économiques et les échanges entre les deux peuples, y compris la facilitation de l'entrée mutuelle d'experts et d'entrepreneurs, selon lui.



Comme les deux pays ont réussi à contenir le COVID-19, la République de Corée souhaite renforcer les procédures d'entrée spéciales pour les citoyens des deux pays, parallèlement au maintien de la prévention des coronavirus, a-t-il déclaré.



La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a noté que le partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée était florissant et devenait de plus en plus important, ajoutant que les deux pays étaient devenus des partenaires de premier plan l'un pour l'autre dans divers domaines.



Affirmant que le Vietnam attache une grande importance au développement de l'amitié et de la coopération avec la République de Corée, elle a déclaré que son pays était prêt à travailler avec la République de Corée pour élargir les relations bilatérales et développer la coopération entre les deux pays, ainsi qu'entre les deux AN, dans tous les domaines.

Elle a souligné que malgré les évolutions complexes du COVID-19, leur partenariat économique a été maintenu avec des chiffres positifs en termes d'investissement et de commerce.

La République de Corée reste le plus important parmi les 136 pays et territoires investissant au Vietnam, avec près de 9.000 projets en vigueur d'une valeur de 70,2 milliards de dollars. Ce pays se classe actuellement au deuxième rang pour la fourniture d'APD, le commerce et la réception des travailleurs du Vietnam. C'est également l'une des principales sources de touristes étrangers dans ce pays d'Asie du Sud-Est.



La cheffe de l’organe législatif du Vietnam a souligné la nécessité d'organiser prochainement des mécanismes de coopération bilatérale, y compris le dialogue économique au niveau des vice-Premiers ministres et le comité intergouvernemental de coopération économique, scientifique et technique, sous une forme appropriée et d'aider leurs entreprises à maintenir les activités économiques.



Elle a suggéré que les deux parties renforcent la coopération dans la santé, en particulier dans le domaine des soins de santé publics, et a demandé à la République de Corée de faciliter l’entrée de produits agricoles vietnamiens comme le fruit du dragon, le porc, le poulet et la mangue sur son marché.



En réponse aux recommandations de la présidente de l’AN du Vietnam sur le renforcement de la coopération dans le domaine du travail et des échanges entre les deux peuples, M. Park Byeong-seug a déclaré que son pays appréciait hautement la contribution des travailleurs vietnamiens au développement économique local et qu'il prendrait des mesures appropriées pour accueillir de nouveaux travailleurs du Vietnam.



L'AN de la République de Corée se coordonnera avec le gouvernement du pays pour fournir un soutien approprié aux femmes vietnamiennes mariées à des citoyens de la République de Corée, a-t-il noté, considérant les familles vietnamiennes-sud-coréennes comme un atout précieux pour connecter leurs nations à l'avenir.



Lors de l’entretien, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que l'AN vietnamienne soutenait la coopération des deux gouvernements en matière de sécurité, de défense et de promotion de la signature d'accords d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale afin de protéger les intérêts légitimes des citoyens vivant l'un dans l'autre.



Elle a salué l’ouverture du consulat général de la République de Corée dans la ville de Da Nang, qui, selon elle, contribuera à renforcer les liens entre les localités du Centre Vietnam et la République de Corée.



En ce qui concerne la coopération dans les forums régionaux et internationaux, la présidente de l’AN du Vietnam a applaudi la "Nouvelle politique vers le Sud” de la République de Corée, qui met l’accent sur le renforcement des relations avec les pays de l’ASEAN, le Vietnam étant au centre des préoccupations.

Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour renforcer la coopération multiforme entre la République de Corée et les pays de l'ASEAN, a-t-elle affirmé.

En ce qui concerne la question en Mer Orientale, l'hôte et l'invité ont partagé le point de vue sur l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation martime et aérienne dans les eaux, ainsi que de résoudre pacifiquement les différends conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982



Passant en revue les relations des AN, ils ont déclaré que les deux organes législatifs des deux pays avaient bien coopéré pour contribuer au partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée.



Par le biais de la diplomatie parlementaire, les deux AN ont contribué à renforcer la confiance politique et les échanges entre les deux peuples, à élargir et à améliorer l'efficacité de la coopération dans différents domaines et à échanger des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont également soutenu les programmes et plans de coopération des deux gouvernements ainsi que les cadres régionaux de coopération et de connectivité que les deux pays promeuvent ensemble, selon les dirigeants.

Lors de l’entretien, les deux parties ont convenu de maintenir des réunions à tous les niveaux sous des formes flexibles au milieu de la pandémie de COVID-19 et de créer un environnement favorable pour lutter simultanément contre la maladie, stimuler le développement socio-économique et ramener progressivement la collaboration bilatérale à la normale.



Ils écouteront en outre les opinions des entreprises et citoyens des deux pays afin de surveiller la mise en œuvre et d'élaborer des politiques et des lois, créant ainsi un environnement juridique stable et optimal pour les citoyens vivant dans les territoires de chacun. En outre, ils continueront également de faire jouer le rôle de leurs groupes d'amitié parlementaires.



Le président de l'AN Park Byeong-seug a déclaré que les pays marqueraient le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2022, lorsque le Vietnam et la République de Corée devraient accroître leur coopération, car le Vietnam est non seulement le partenaire clé de la Nouvelle politique vers le Sud de son pays, mais joue également un rôle crucial dans l'ASEAN.



Il a également remercié le Vietnam d'avoir aidé les entreprises sud-coréennes à opérer dans le pays.



Dans le même temps, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé la position constante du Vietnam de soutenir pour le processus de paix et de dénucléarisation de la péninsule coréenne.- VNA