Le 6e symposium international de vietnamologie . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Depuis 1998, des symposiums internationaux de vietnamologie sont organisés tous les 4 ans au Vietnam. L’édition de 2021 se déroule les 28 et 29 octobre, à Hanoï. Des ouvrages de recherche ont été réalisés pour faire rayonner les valeurs et les traditions vietnamiennes à travers le monde.

S’exprimant à cet événement placé sous le thème « Le Vietnam s'intègre activement et se développe durablement » organisé conjointement par l’Académie des sciences sociales du Vietnam et l’Université nationale de Hanoi, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a précisé qu’il s’agissait du premier symposium international tenu après le 13e Congrès national du Parti.

Le rapport politique présenté à ce Congrès a réaffirmé le point de vue selon lequel l'homme est le centre, l'objectif et la force motrice du développement, et la motivation pour développer une nation prospère et heureuse, promouvoir son rôle en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, contribuant au maintien de la paix et à la coopération au développement dans la région et dans le monde, a-t-il indiqué.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'exprime lors de cet événement international. Photo: VNA



Il a invité la communauté scientifique, les vietnamologues en particulier, à continuer d'approfondir les valeurs et les potentiels, ce pour contribuer à en faire des capacités endogènes pour le développement plus durable et plus rapide du pays.

Dans son discours, le prof. associé-docteur Bui Nhat Quang, président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a souligné que ce symposium était l'événement scientifique le plus important des vietnamologues dans le monde, car il permettait de présenter les résultats de recherche sur bien des aspects du Vietnam et de ses habitants.

Ce symposium suscite l'intérêt des universitaires internationaux et nationaux, preuve de la place croissante du Vietnam dans le monde ainsi que de l'impact de plus en plus fort et positif de la vietnamologie sur l'intégration et le développement du pays dans le présent et le futur. -VNA