Des jeunes laotiens étudient un modèle de culture d'agrumes à Hoa Binh. Photo: VNA



Hoa Binh (VNA) - Le Comité central (CC) de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et son antenne dans la province septentrionale de Hoa Binh ont reçu mercredi une délégation de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos.

Cet événement avait pour objet de renforcer la solidarité et les activités d'échange entre les jeunes des deux pays. A cette occasion, les jeunes Vietnamiens et Laotiens ont partagé des informations et des expériences sur le développement de la culture d’agrumes.

Durant sa visite, la délégation de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos s'est rendue au site historique national du Vietnam où se déroula en décembre 1971 le congrès préparatoire au 2e Congrès du Parti populaire lao (actuellement le Parti populaire révolutionnaire du Laos - PPRL). -VNA