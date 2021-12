Des litchis vietnamiens vendus au supermarché AEON au Japon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce en coordination avec l'ambassade du Vietnam, le Bureau commercial du Vietnam au Japon et les agences compétentes a organisé le 22 décembre un webinaire visant à connecter les entreprises vietnamiennes et japonaises dans la transformation des produits alimentaires.

Selon Le Hoang Tai, directeur adjoint de la Vietrade, cet événement permet aux entreprises des deux pays d'accroître leurs contacts, de rechercher des opportunités de coopération pour la reprise et la croissance dans la nouvelle situation.

Ta Duc Minh, conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam au Japon a déclaré que le Japon avait besoin d'importer des produits agricoles, forestiers, aquatiques, des aliments transformés et des biens de consommation.

Photo : VNA

Lorsque les produits vietnamiens ont pénétré le marché japonais, ils auront des conditions favorables pour pénétrer d'autres marchés, a-t-il ajouté.

A cette occasion, Keisuke Kobayashi, représentant en chef adjoint de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hanoï a estimé que le Vietnam et le Japon étaient des partenaires commerciaux importants depuis de nombreuses années.

Étant membres de nombreux accords de libre-échange, les deux pays disposent de nombreuses opportunités pour élargir leur coopération commerciale et avoir la possibilité de participer aux chaînes d'approvisionnement régionale et mondiale.

A cette occasion, un représentant de la compagnie japonaise Kome a recommandé aux usines vietnamiennes de transformation de produits agricoles et aquatiques de collaborer étroitement avec les importateurs pour mieux comprendre le processus d'inspection et fournir des informations complètes sur les ingrédients allergènes, les additifs utilisés, les informations sur le contenu nutritionnel pour satisfaire aux conditions d'éligibilité avant l'exportation.

Entre janvier et novembre, le chiffre d'affaires total d'import-export entre le Vietnam et le Japon a atteint 38,4 milliards de dollars, (+7% en glissement annuel). En plus, le capital d'investissement du Japon au Vietnam a connu une hausse de 54% en variation annuelle. -VNA