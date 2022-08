Da Nang (VNA) – Une conférence de presse sur le projet d’opéra “Princesse Anio” – l’une des activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon en 2023, a eu lieu le 27 août à Da Nang (Centre).



Selon les organisateurs, il est prévu que la représentation de l'Opéra "Princesse Anio" au Vietnam aura lieu en septembre 2023, à l'Opéra de Hanoï.



L'opéra "Princesse Anio" est une histoire d'amour entre une princesse vietnamienne et un homme d'affaires japonais. Le projet réunit des réalisateurs, musiciens et chanteurs célèbres du Vietnam et du Japon dans le domaine de l'opéra.



Lors de la conférence de presse, Wantanabe Shige, ambassadeur adjoint du Japon au Vietnam, a émis le souhait de porter les relations Japon-Vietnam à une nouvelle hauteur.



De son côté, Huynh Duc Truong, directeur du Service des affaires étrangères de Da Nang, s’est déclaré convaincu que le spectacle d'opéra "Princesse Anio" à Hanoï deviendrait un événement significatif pour les relations bilatérales.-VNA