Le secrétaire aux Services financiers et au Trésor de Hong Kong, Christopher Hui. Photo: VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Il reste une énorme marge de coopération entre le Vietnam et Hong Kong (Chine) dans le domaine des services financiers, ce qui peut créer des flux de capitaux pour les investissements et les activités commerciales en Asie et dans le monde.

C'est ce qu'ont déclaré des experts lors de l'évènement « Hong Kong pour le Vietnam : porte d'entrée financière vers la Région de la Grande Baie, l'Asie et le monde », organisé le 13 décembre à Hô Chi Minh-Ville.



Lors de l'événement, le vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), Vo Tan Thanh, a souligné que faire de Hô Chi Minh-Ville un centre financier international n'était pas seulement une tendance inévitable, mais aussi la démonstration d'un pays dynamique, développé et intégré.

Ainsi, il est nécessaire de construire des mécanismes et des politiques spécifiques permettant à la ville d'attirer les investissements, d'identifier un modèle à développer et de construire un écosystème de technologie financière et de banque numérique, a-t-il indiqué.

La ville doit également promouvoir l'internationalité des services et des activités financiers en se connectant, en apprenant et en coopérant avec les centres financiers régionaux et mondiaux, a doté le responsable de laVCCI, ajoutant que les services financiers de Hô Chi Minh-Ville servent encore principalement le marché financier et l'économie nationaux.

Hong Kong n'est pas seulement un symbole culturel et financier asiatique, mais également l'un des plus grands centres financiers du monde, a-t-il déclaré, ajoutant que la mégapole du Sud pouvait apprendre beaucoup du modèle de gestion financière de Hong Kong.

Des participants à l'évènement « Hong Kong pour le Vietnam : porte d'entrée financière vers la Région de la Grande Baie, l'Asie et le monde ». Photo: VNA

De son côté, le secrétaire aux Services financiers et au Trésor de Hong Kong, Christopher Hui, a déclaré que les relations économiques entre le Vietnam et Hong Kong étaient solides et étroites. En 2022, le Vietnam était le septième partenaire commercial de Hong Kong avec des échanges de marchandises s'élevant à 32,7 milliards de dollars. Le taux de croissance annuel moyen était de 14,5% de 2018 à 2022.



Selon le responsable hongkongais, le Vietnam était le deuxième fournisseur de riz de Hong Kong. Les hommes d'affaires de Hong Kong font des affaires et investissent activement au Vietnam. Hong Kong est le cinquième investisseur étranger au Vietnam.

Grâce à sa capacité financière et à ses services professionnels, Hong Kong peut jouer un rôle clé en reliant les institutions financières et les entreprises vietnamiennes afin de répondre aux besoins d'investissement des projets impliquant de nombreux participants, a-t-il noté.

Le responsable hongkongais a invité des entreprises et institutions financières vietnamiennes à profiter du marché boursier ou obligataire de Hong Kong pour mobiliser des capitaux, partager des opportunités de coopération et travailler ensemble dans la mise en œuvre des objectifs de développement. -VNA