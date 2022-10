Séance de travail entre le ministère vietnamien de la Construction et le ministère finlandais de l’Agriculture et de l’Exploitation forestière. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le ministre de la Construction Nguyên Thanh Nghi a affirmé que le Vietnam a toujours prêté attention à l'approvisionnement en eau et à l’évacuation de l’eau usée, trouvant des moyens de résoudre les problèmes en suspens pour assurer la satisfaction des besoins de la population dans le contexte actuel du changement climatique.

Recevant le 10 octobre à Hanoi le ministre finlandais de l’Agriculture et de l’Exploitation forestière, Antti Kurvinen, Nguyên Thanh Nghi a souhaité voir la Finlande coopérer avec le ministère vietnamien de la Construction pour étudier conjointement des solutions visant à garantir la qualité de l'eau et celle du service d'approvisionnement en eau dans les zones urbaines ; étudier le modèle d'organisation et de gestion de l'approvisionnement en eau pour les zones urbaines et rurales du Vietnam ; soutenir le Vietnam dans la recherche et le développement de la loi sur l'approvisionnement en eau et l’évacuation de l’eau usée.

Nguyên Thanh Nghi a affirmé que le ministère vietnamien de la Construction favoriserait les investissements et les activités commerciales des entreprises finlandaises au Vietnam.

Le ministre de la Construction Nguyên Thanh Nghi (centre). Photo: VNA



Approuvant les propositions du ministère vietnamien de la Construction, Antti Kurvinen a déclaré que le ministère vietnamien de la Construction est un partenaire important de la Finlande dans les questions liées à l'eau potable, de sorte que la Finlande est toujours prête à partager son expérience de gestion et à travailler avec le Vietnam pour concrétiser des actions de coopération.

En ce qui concerne la question du changement climatique, Antti Kurvinen a déclaré le Vietnam et la Finlande trouveront des solutions appropriées pour résoudre les problèmes existants et identifieront de nouveaux domaines de coopération. -VNA