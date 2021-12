Hanoi (VNA) - Le 16e colloque théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) s’est tenu par visioconférence mercredi 29 décembre.

La délégation vietnamienne à cet événement était dirigée par Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil central de théorie et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.La délégation chinoise était dirigée par Huang Kunming, membre du Bureau politique, secrétaire du secrétariat et chef du Département de l’information du Comité central du PCC.Dans leurs remarques, les deux responsables ont affirmé l’importance d’améliorer les échanges théoriques entre le PCV et le PCC dans la nouvelle situation.Ils ont considéré le colloque comme une opportunité de partager les réalisations en théorie et en pratique, ainsi que les expériences en matière de direction du Parti dans la construction du socialisme dans chaque pays.

Vue du 16e colloque théorique entre le PCV et le PCC, le 29 décembre. Photo : VNA



Nguyên Xuân Thang a déclaré que la construction d’un Parti sain et puissant jouait un rôle crucial dans la réforme et la gestion des difficultés et des défis.Pour sa part, Huang Kunming a informé la partie vietnamienne des résultats du 6e plénum du Comité central du PCC.Les deux dirigeants ont partagé le point de vue selon lequel ce colloque contribuera effectivement au développement théorique au service de l’édification du Parti, de la gestion du pays et de la construction du socialisme dans les deux nations.Les experts et universitaires participants ont examiné les réalisations enregistrées par les deux Partis, ainsi que les expériences en matière de direction dans la construction du socialisme dans chaque pays. – VNA