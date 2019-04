Hai Phong (VNA) - Les garde-côtes vietnamiens et chinois ont effectué du 24 au 26 avril leur inspection conjointe de la zone de pêche commune dans le golfe du Bac Bo, conformément au plan de travail annuel entre les deux pays.



La partie vietnamienne avec les navires 8003 et 8004 était présentée par le commandant adjoint de la région des garde-côtes vietnamiens 1, le colonel Luong Cao Khai et la partie chinoise avec les navires 3305 et 46305 et le chef adjoint des garde-côtes de Chine pour Nanhai, Liu Tianrong.

C'était la 17e fois, mais aussi la dernière fois, que les garde-côtes des deux pays ont effectué l’inspection conjointe depuis l'entrée en vigueur de l’Accord de coopération dans la pêche de neuf points dans la zone de pêche commune du golfe du Bac Bo.

L’inspection a couvert neuf points dans la zone de pêche commune dans le golfe du Bac Bo.



Les deux parties se sont entretenus pour convenir les plans d’inspection de la zone de pêche commune, inspecter des navires de pêche et leurs activités dans la zone de pêche commune et sensibiliser les pêcheurs concernant les réglementations.

Selon Luong Cao Khai, l’inspection conjointe de la zone de pêche commune dans le golfe du Bac Bo visait à améliorer l’efficacité de la coordination entre les deux pays dans la mise en œuvre d’un accord concernant l’inspection conjointe entre les deux forces de garde-côtes. -VNA