Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji. Photo : VNA

Hanoï, 27 mars (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue s'est entretenu en ligne le 27 mars avec le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji.L’entretien a eu lieu juste après la première session de la 14e APN, et il s'agit également du première rencontre entre les principaux dirigeants des deux pays jusqu'à présent cette année.Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a transmis les salutations du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, du président Vo Van Thuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh au secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping et au Premier ministre Li Qiang.Il a adressé ses félicitations à la Chine pour le succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) et de la première session de la 14e APN.Il a également félicité Zhao Leji pour son élection à la présidence du Comité permanent de l'APN, notant sa conviction que sous la direction du Parti et de l'État chinois dans le nouveau mandat dirigé par M. Xi Jinping, le peuple chinois remplira les objectifs et les tâches fixés.Zhao Leji, pour sa part, a déclaré que l’entretien vise à consolider l'amitié traditionnelle entre les deux Partis, les deux États etles deux peuples, exprimant sa volonté de travailler avec le pouvoir législatif vietnamien pour concrétiser les perceptions communes et les accords conclus par les dirigeants de haut rang des deux parties. et pays.Il a remercié le Vietnam d'avoir invité M. Xi Jinping et d'autres hauts dirigeants chinois à se rendre dans le pays cette année, et a informé qu'il était prêt à se rendre au Vietnam au moment opportun. Il a également invité Vuong Dinh Hue à visiter la Chine.Lors de l’entretien, les deux parties ont affirmé qu'elles chérissaient l'amitié de longue date - un bien précieux partagé par les deux Partis, États et peuples, et ont convenu de coopérer de manière persistante à la réalisation des objectifs et des visions de développement dans le cadre des perceptions communes.Les deux parties poursuivront les contacts à tous les niveaux et les échanges entre les peuples, favoriseront la coopération commerciale bilatérale de manière équilibrée et durable, contrôleront de manière satisfaisante les différends en mer, assureront la paix et la stabilité dans la région et optimiseront les mécanismes existants pour accélérer coopération dans les sphères.Les deux législatures devraient coopérer de manière substantielle dans tous les domaines pour mettre en œuvre ces perceptions communes et servir de pont d'amitié entre les peuples des deux pays, ont-ils partagé le point de vue.Vuong Dinh Hue a suggéré à la Chine d'augmenter l'importation de marchandises, en particulier les produits agricoles qui sont des points forts du Vietnam, et de créer des conditions optimales pour que les marchandises vietnamiennes transitent par des pays tiers via le chemin de fer Asie-Europe.Les deux pays doivent s'efforcer de lancer prochainement des projets d'investissement de grande envergure et de haute qualité, dégager les obstacles à certains projets de coopération industrielle, se coordonner pour faire avancer les projets d'aide non remboursables de la Chine, améliorer les liaisons routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, et faire un pas en avant des échanges entre leurs citoyens, en particulier les jeunes, a-t-il poursuivi.Le dirigeant vietnamien a également souligné le travail de communication qui contribue à sensibiliser le public aux réalisations de chaque pays ainsi que l'amitié traditionnelle entre les deux parties et pays.Il a suggéré que les deux parties maintiennent la paix et la stabilité, et contrôlent et règlent de manière satisfaisante les problèmes émergeant en mer conformément aux perceptions et accords communs, notamment l'accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des problèmes liés à la mer, respectent les intérêts légitimes et juridiques de les uns les autres, et résoudre constamment les différends et les désaccords par des mesures pacifiques conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, mettre en œuvre efficacement et pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et parvenir bientôt à un Code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC).Zhao Leji a déclaré que les deux parties devraient intensifier les contacts et les échanges via le canal du Parti, en particulier les échanges stratégiques entre les hauts dirigeants afin de proposer des orientations pour les relations entre les deux partis et les pays.Il a suggéré d'approfondir continuellement le partenariat de coopération stratégique intégrale bilatérale en poursuivant le rôle et l'efficacité opérationnelle du Comité directeur Vietnam-Chine pour la coopération bilatérale, et en promouvant les projets d'investissement et de transport.La Chine est disposée à faciliter la pénétration des produits agricoles vietnamiens sur son marché, contribuant à renforcer les relations commerciales bilatérales, a-t-il promis.Concernant les liens législatifs, Vuong Dinh Hue a suggéré que les deux parties continuent à mettre en œuvre l'accord de coopération signé en décembre 2015 et a invité les jeunes parlementaires chinois à participer au 9e Forum des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP) prévu en septembre à Hanoï.Les principaux législateurs ont réitéré leurs engagements à coordonner étroitement pour renforcer les liens législatifs de manière pratique et efficace, contribuant au renforcement des relations de partenariat stratégique intégral bilatéral. - VNA