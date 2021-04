Hanoi, 17 avril (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est entretenu par téléphone vendredi, 16 avril, avec le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA



Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a profité de l'occasion pour informer son homologue chinois de la ligne directrice du Vietnam pour les relations extérieures définie lors du 13e Congrès national du Parti, en vertu de laquelle le Vietnam poursuit systématiquement une politique extérieure indépendante pour la paix, la coopération et le développement, la diversification et la multilatéralisation, et une politique d’intégration globale et approfondie.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a réaffirmé que le maintien et le développement de l’amitié traditionnelle et du partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine sont toujours l’une des principales priorités de la politique extérieure du Vietnam.



Wang Yi a affirmé que la Chine attache de l'importance à la promotion du partenariat de coopération stratégique intégrale avec le Vietnam et a félicité le Vietnam pour le succès du 13e Congrès national du Parti et de la 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale, au cours de laquelle le pays a choisi un nouveau leadership et défini des objectifs de développement socioéconomique pour les années à venir.



Les deux ministres ont partagé le point de vue selon lequel les relations entre les deux Partis et les deux pays continuent de maintenir une tendance de développement positive, avec des échanges et des contacts réguliers à tous les niveaux sous des formes flexibles, et une coopérative économique et commerciale en croissance malgré le lourd impact de la pandémie de COVID-19.



Les deux diplomates ont réitéré l’importance de la préservation et du développement du Partenariat stratégique intégral bilatéral. Ils ont convenu d’intensifier les échanges et la coopération à tous les niveaux.

S’agissant du dossier maritime, Bùi Thanh Son et Wang Yi ont souhaité continuer de promouvoir les mécanismes de négociation existants.

Le ministre vietnamien a proposé aux deux parties de régler les différends dans le respect des droits et intérêts légitimes réciproques, des accords et conclusions communs et du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, mais aussi d’oeuvrer avec l’ASEAN pour parvenir à un Code de conduite en mer Orientale (COC). - VNA