Ottawa (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Canada a célébré le 3 octobre le 5e anniversaire de l'établissement du partenariat intégral entre le Vietnam et le Canada dans la Maison du Vietnam à Ottawa.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, félicite les bonnes relations entre le Vietnam et le Canada. Photo: VNA



Lors de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre canadien Justin Trudeau en 2017, les deux pays ont établi un partenariat intégral, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Les deux pays travaillent en étroite collaboration pour la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1973-2023).

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong, a affirmé que les deux pays disposent de nombreuses similitudes.

Les deux pays aspirent à se développer dans la paix, à apporter la prospérité et le bonheur au peuple, a-t-il dit, ajoutant que les deux pays respectent toujours les principes fondamentaux du droit international, la Charte des Nations Unies et les lois de chaque pays.

Des visites officielles, des rencontres directes, des discussions en ligne et des conversations téléphoniques entre les dirigeants des gouvernements et les ministres des deux pays ces dernières années ont créé une base solide pour le développement ultérieur des relations de coopération intégrale, renforçant les priorités communes dans les relations bilatérales, a indiqué le diplomate vietnamien.

Il a proposé de promouvoir une chaîne d'approvisionnement durable et fiable, tout en élargissant la coopération dans les sciences, les technologies, l'innovation, l’énergie verte, la résilience au changement climatique et l'environnement. Ce sont des facteurs contribuant à assurer la sécurité économique des deux pays.

De son côté, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a affirmé la volonté du Canada de renforcer son partenariat de longue date avec le Vietnam.

Elle a également souligné l'importance du Vietnam dans la prochaine stratégie indo-pacifique du Canada, dans le contexte où les échanges entre les peuples et les relations entre les deux pays sont extrêmement étroites et les deux pays sont membres de la Communauté française (Francophonie).

Elle a également souhaité voir le Vietnam soutenir le Canada pour devenir un partenaire stratégique de l'ASEAN.

En 2021, l'ASEAN était le quatrième partenaire commercial du Canada, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux atteignant 25 milliards de dollars, a-t-elle indiqué.

Les 5 dernières années ont été une période très significative pour la forte dynamique de développement de la relation de plus en plus fructueuse entre le Vietnam et le Canada.

La valeur des échanges commerciaux bilatéraux a augmenté de 72,7 %. Elle était estimée à 6,1 milliards de dollars canadiens au premier semestre 2022, en hausse annuelle de 24,7%. Le nombre d’étudiants vietnamiens qui suivent leur cours au Canada a aussi fortement augmenté.

Le Canada a financé plus de 0,8 milliard de dollars américains pour 101 projets au Vietnam dans le cadre de la coopération au développement, notamment ceux destinés aux femmes des zones reculées. -VNA