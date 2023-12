Entretien entre les présidents des Assemblées nationales vietnamienne et cambodgienne. Photo: VNA



Il s’agit de la première visite à l’étranger de Samdech Khuon Sudary en tant que président de l’Assemblée nationale cambodgienne.



La cérémonie d’accueil officielle a eu lieu dans la matinée du 1er décembre à Hanoï, avant l’entretien entre les présidents des Assemblées nationales vietnamienne et cambodgienne.



Lors de l’entretien, les deux dirigeants ont déclaré se réjouir du développement vigoureux des relations de solidarité, d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Cambodge, notamment du commerce bilatéral record de 10 milliards de dollars en 2022.



Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Huê, a souligné que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam soutenaient toujours fermement le Cambodge afin qu'il continue à obtenir des résultats plus importants dans le développement national. Il a également déclaré que le Vietnam était toujours un ami bon et digne de confiance du Cambodge.



Vuong Dinh Hue a proposé à la partie cambodgienne de continuer à soutenir la recherche, l'exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge, ainsi que de se coordonner dans la gestion, la préservation et la restauration des monuments d’amitié



Vuong Dinh Hue a également proposé à la partie cambodgienne de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne dans le Royaume.



Les deux présidents des Assemblées nationales ont émis leur souhait que les deux pays favorisent leur coopération dans l'éducation, la formation, les transports, le tourisme, la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité et les échanges entre les peuples, et accélèrent la démarcation et le bornage des 16% restants de la frontière terrestre commune...



En ce qui concernant la coopération parlementaire, les deux dirigeants ont décidé de maintenir les contacts de tous niveaux, des partager des expériences, de promouvoir le rôle des organes législatifs dans l’intensification des relations bilatérales… Ils ont également convenu de maintenir le mécanisme du Sommet des Assemblées nationales Cambodge - Laos - Vietnam (CLV) dont la première édition aura lieu au Laos et la 2e prévue au Vietnam.



Ils ont affirmé le rôle central de l'ASEAN dans les questions régionales et la nécessité de promouvoir la position de principe commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale - garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol sur la base du respect du droit international ; régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; mettre en œuvre sérieusement et pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir bientôt à un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et efficient, conformément au droit international et à la CNUDM.



Vuong Dinh Huê a déclaré se coordonner étroitement avec son homologue cambodgienne pour promouvoir la coopération bilatérale, contribuant à faire de l'Accord de coopération entre les Assemblées nationales vietnamienne et cambodgienne, signé en novembre 2022, un exemple de la coopération parlementaire.



Le matin du même jour, la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son.



Ce vendredi soir, Vuong Dinh Hue présidera un banquet en l’honneur de son homologue cambodgienne. -VNA