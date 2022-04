Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.



Hanoï (VNA) – Le 14 avril au soir, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a eu une conversation téléphonique avec son homologue biélorusse, Vladimir Makei, sur les relations bilatérales dans le contexte où le Vietnam et la Biélorussie fêtent cette année le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



Les deux ministres ont hautement apprécié la coopération entre les deux pays dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 avec plusieurs activités de soutien mutuel. Ils ont convenu de mener conjointement des activités pratiques pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre leurs pays.



Les deux ministres ont également discuté de certaines affaires internationales et régionales. Concernant le conflit en Ukraine, le ministre Bui Thanh Son a affirmé la position constante du Vietnam, selon laquelle les différends et les désaccords internationaux doivent être résolus par des mesures pacifiques, selon les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et le droit international, notamment en respectant l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays. Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam appelait les parties à assurer la sécurité et la sûreté des civils et à protéger les infrastructures essentielles, soutenait les activités d'aide humanitaire des Nations Unies et des partenaires internationaux en faveur des personnes touchées par le conflit en Ukraine. Le Vietnam est prêt à contribuer aux activités humanitaires, au processus diplomatique, au dialogue ainsi qu'au relèvement et à la reconstruction en Ukraine, a-t-il déclaré. -VNA