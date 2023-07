Hanoï, 24 juillet (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen ont discuté des mesures visant à approfondir l'amitié bilatérale et la coopération multiforme lors de leur entretien à Vienne le 24 juillet, juste après la cérémonie officielle d'accueil des invités vietnamiens.

Lors de l'entretien entre Le président Vo Van Thuong et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen ç Vienne. Photo : VNA

Alexander Van der Bellen a affirmé que l'Autriche apprécie l'amitié de longue date et la coopération multiforme avec le Vietnam, qui a été établie en 1972.L'Autriche considère le Vietnam comme un partenaire important dans sa politique extérieure en Asie-Pacifique, en particulier dans le commerce et l'investissement, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays souhaitait renforcer davantage les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, de l'éducation et de la culture.Vo Van Thuong, pour sa part, a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours favoriser l'amitié et la coppération intégrale avec l'Autriche, son ami fiable au sein de l'Union européenne.Afin d'accroître la confiance politique et d'exploiter l'immense potentiel de coopération des deux pays, les dirigeants ont convenu de faciliter l'échange de délégations à tous les niveaux et par divers canaux. Ils mettront effectivement en œuvre les mécanismes de coopération existants et étudieront également la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération adaptés au nouveau contexte.Le président Vo Van Thuong a proposé que les deux parties continuent de travailler en étroite coopération et d'utiliser efficacement les avantages de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), notamment en facilitant l'accès aux marchés de l'autre pour leurs produits d'exportation respectifs. L'Autriche a été invitée à créer des conditions favorables pour que ses entreprises augmentent leurs investissements au Vietnam, en particulier dans des secteurs tels que les industries auxiliaires automobile, les chemins de fer, les équipements médicaux et les produits pharmaceutiques.Décrivant le Vietnam comme le plus grand partenaire de l'Autriche en Asie du Sud-Est, le président autrichien a espéré que les deux parties seraient intéressées à améliorer la balance commerciale bilatérale.Vo Van Thuong a également suggéré à l'Autriche de soutenir la suppression par la Commission européenne du carton jaune d'avertissement contre les produits aquatiques du Vietnam, permettant ainsi au Vietnam de les exporter vers l'UE.Il a également proposé à l'Autriche d’accorder la priorité au Vietnam dans son financement de l'aide publique au développement (APD) et d'émettre des politiques de prêt plus favorables, en particulier pour des projets dans les domaines de la santé, de la protection de l'environnement, de la formation professionnelle, de la lutte contre les incendies et des opérations de sauvetage.Les deux parties se sont engagées à intensifier leur coopération dans les domaines de l'éducation, la formation, de la culture, l’arts et des sports, et des échanges entre les peuples. L'hôte a accepté la proposition de l'invité de continuer à soutenir la communauté vietnamienne en Autriche, qui sert de pont pour l'amitié bilatérale.Concernant les questions mondiales et régionales d'intérêt commun, Vo Van Thuong a hautement apprécié l'intérêt de l' Autriche à renforcer les relations avec la région de l'Asie du Sud-Est.