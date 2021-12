Entretien entre le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, et son homologue russe, le général Sergei Shoigu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle en Russie du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, du 29 novembre au 2 décembre, le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a eu le 1er décembre un entretien important avec son homologue russe, le général Sergei Shoigu.



Lors de l'entretien, les deux ministres ont estimé que malgré la pandémie de COVID-19, la coopération bilatérale dans la défense avait obtenu des résultats positifs dans la formation, le perfectionnement du cadre juridique, l'échange d'expériences, la lute contre l'épidémie de COVID-19, etc.



Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a insisté sur la qualité des relations d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie, affirmant que le Vietnam se félicitait des contributions pacifiques de la Russie apportées à l'Asie-Pacifique, à l'Asie du Sud-Est en particulier.



De son côté, le ministre russe Sergei Shoigu a déclaré que les ministères de la Défense des deux pays avaient accumulé de riches expériences de coopération sur la base de l'amitié de longue date et de la coopération dans l’intérêt commun.



Les deux ministres ont convenu de focaliser leur coopération sur l'échange de délégations, le maintien du mécanisme de Dialogue stratégique au niveau vice-ministériel, la formation des ressources humaines de haute qualité, le soutien et la participation aux activités multilatérales internationales organisées par les deux ministères de la Défense, la recherche et le sauvetage, l'aide humanitaire et le règlement des conséquences laissées par la guerre.



Les deux parties continueront de se consulter et de coopérer étroitement au sein des forums multilatéraux, notamment la réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+). Le Vietnam soutient les initiatives et propositions de la Russie visant à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique avec l'ASEAN et à contribuer à un environnement pacifique, stable et propice au développement dans chaque région comme dans le monde.

A l'issue de l'entretien, les deux ministres de la Défense ont signé certains documents de coopération importants en vue d'intensifier la coopération dans la défense et les techniques militaires. A cette occasion, le ministère russe a tenu une cérémonie de remise de l'Ordre de l'amitié de la Fédération de Russie au général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense.



Dans l'après-midi, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis l'Ordre de l'amitié du Vietnam au général Sergei Shoigu, ministre russe de la Défense, pour ses contributions importantes au renforcement des relations de coopération en matière de défense entre les deux pays.



Le 2 décembre, le général Phan Van Giang a rencontré et offert des cadeaux aux anciens combattants russes ayant combattu ou travaillé au Vietnam.



Lors de la rencontre du président de la République avec la communauté des Vietnamiens en Russie, le représentant du ministère de la Défense a reçu des véhicules tout-terrain UAZ offerts par l'Association des Vietnamiens en Russie au service du secours et du sauvetage. -VNA