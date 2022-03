Quang Nam, 28 mars (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 28 mars au site du patrimoine culturel mondial de My Son dans la province centrale de Quang Nam pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde (7 janvier 1972 - 2022) et faire le bilan de cinq années de travail conjoint des deux gouvernements pour restaurer le site (2017 – 2021).

Des experts indiens participent à la conservation du groupe de la tour A My Son. Photo : internet

Le directeur du Comité de gestion du site, Phan Ho, a déclaré que le projet de restauration avait donné des résultats significatifs dans la conservation des des groupes de tours K, H et A.



Au cours du processus, des experts vietnamiens et indiens ont découvert un lingam-yoni monolithique, qui a été reconnu par le Premier ministre comme un trésor national.



S'exprimant lors de l'événement, le vice-président du Comité populaire de Quang Nam, Tran Van Tan, a souligné que la rénovation, financée par le gouvernement indien, a contribué à renforcer la solidarité et l'amitié entre les deux pays ainsi qu'entre Quang Nam, l'ambassade de l'



Il a déclaré que sa province continuera de travailler avec l'ambassade pour achever le projet et mettre en œuvre d'autres activités de conservation du patrimoine. Les autorités locales ont accepté de prolonger d'un an la mise en œuvre du projet My Son.



L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Pranay Verma, a déclaré que le processus de restauration avait apporté de la vitalité aux relations Vietnam-Inde en contribuant à transmettre des connaissances sur les civilisations anciennes à la jeune génération.



Situé dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyen, le sanctuaire de My Son se trouve à 45 km à l'Ouest de Hoi An et à 70 km au sud de Da Nang. Avec ses 70 temples et tours en brique et en pierre construits entre les IVe et XIIIe siècles, My Son est un ensemble architectural remarquable. Le site a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre 1999. - VNA

